Si rinnova il WWF Abruzzo Montano: Perrazzini è il nuovo Presidente

Lunedì 27 marzo 2023 si è tenuta l'assemblea per il rinnovo delle cariche direttive della sezione Abruzzo montano del WWF. Antonello Santilli, avvocato di Avezzano, passa il testimone della presidenza a Matteo Perazzini, psicologo e psicoterapeuta, attivista del gruppo locale del WWF L’Aquila.

Rinnovato in parte anche il consiglio direttivo: vengono confermati Silvia Cardarelli e Gianpaolo Ciccozzi e si aggiunge Francesco Cerasoli. Al presidente e al direttivo uscenti sono arrivati i ringraziamenti da parte della delegata del WWF Abruzzo, Filomena Ricci e di tutta la rete regionale per il lavoro svolto negli anni e per aver garantito la presenza dell’Associazione sul territorio e alle cariche rinnovate, un augurio di buon lavoro nella squadra del WWF Abruzzo.

La sezione WWF Abruzzo montano opera interamente nella provincia di L’Aquila, nell’area interna della nostra Regione. Molte sono le sfide aperte: la convivenza con i grandi carnivori e la fauna selvatica in generale, la gestione delle aree protette, dai grandi Parchi nazionali alle piccole Riserve regionali passando per il Parco regionale, alle visioni di indirizzo sulle aree interne che troppo spesso passano attraverso visioni superate di sviluppo come la creazione di nuovi impianti di risalita in un’epoca di cambiamento climatico o la riduzione dei perimetri delle aree protette o le proposte di riduzioni dei vincoli ambientali sul territorio.

Il rinnovo del consiglio è anche l'occasione per rilanciare la presenza del WWF in un territorio importantissimo per la tutela della biodiversità dell'Appennino Centrale e non solo. Per questo il WWF rivolge un appello a tutti coloro che vogliono diventare attivisti nel territorio aquilano a scrivere a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.