Il cordoglio della politica per la scomparsa di Elena Marinucci

Nella serata di ieri è venuta a mancare la senatrice aquilana Elena Marinucci storica esponente del Partito Socialista già Sottosegretaria di Stato ed Europarlamentare. Convita sostenitrice della battaglia per i diritti delle donne e aquilana di spicco, vera rappresentate di questo territorio.

Elena Marinucci è deceduta a 94 anni nella sua abitazione a Roma circondata dall'affetto dei suoi cari.

Le sue battaglie e il suo impegno hanno fatto storia nella nostra città e non solo, è per questo motivo che numrosi sono stati i messaggi di cordoglio rivolti ai cari della Marinucci.

Il circolo dell'Aquila del Partito Democratico ha mostrato il suo cordoglio dedicando alla senatrice questo messaggio:

"Il Partito Democratico dell'Aquila esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Elena Marinucci, esempio fulgido di passione politica e competenza. Fondamentali furono le sue battaglie a difesa dei diritti delle donne, sin dall'impegno come avvocata per la riduzione dei tempi di ottenimento del divorzio. Responsabile nazionale delle donne del suo partito, il Psi, il lavoro di Marinucci fu incessante e determinante per affermare l'autodeterminazione femminile. Senatrice, sottosegretaria di Stato, parlamentare europea, Elena Marinucci ha saputo unire la dimensione nazionale con l'attenzione per il suo territorio, e per la sua città in particolare, L'Aquila, che oggi la ricorda come una delle sue figlie più illustri, riferimento imprescindibile per chi si impegna o voglia impegnarsi in politica. Non la dimenticheremo."



La Consigliera dem Stefania Pezzopane inoltre, profondamente legata a Elena Marinucci ha scritto:

“Elena Marinucci è stata una aquilana illustre. La sua città e l’Italia le devono molto. Noi donne le dobbiamo molto. È stata una donna di straordinaria forza, per me da sempre un esempio da seguire. Parlare con Elena era fonte inesauribile di passione politica, di acutezza di visione, di ironia intelligente. Una femminista decisa, in anni difficili dove scegliere le donne significava aprire conflitti veri nei partiti e nella società. Grazie anche a lei che oggi l’Italia è più libera con leggi avanzate e rispettose dei diritti delle donne. L’ho conosciuta ed apprezzata in occasione della vicenda del monumento al bambino mai nato, lei era già da tempo una figura affermata, senatrice del PSI, io alla mia prima elezione in consiglio comunale. Organizzammo una grande protesta, una mobilitazione nazionale per difendere la 194 da attacchi oscurantisti che non si sono mai placati. Da allora, ignorando la antipatia che in quegli anni c’era tra Partito Socialista e PCI, non l’ho mai abbandonata. Siamo state amiche, nonostante i 30 anni di distanza tra noi, mi ha piu volte consigliata, incoraggiata, mostrando sempre una bella umanità. La ricordo a nuotare nel mare di Vasto, in tanti incontri e dibattiti, al Senato ed al Parlamento Europeo. Mi mancherà molto. Che riposi in pace, donna coraggiosa."



Anche il Consigliere regionale Americo Di Benedetto insieme ai Consiglieri comunali del Passo Possibile Elia Serpetti, Emanuela Iorio, Alessandro Tomassoni, Massimo Scimia e il Presidente dell’Associazione civico-politica Fabrizio Ciccarelli, hanno mostrato il loro cordoglio per la notizia:

"La senatrice Elena Marinucci apparteneva alla ristretta cerchia delle personalità che hanno saputo trasfondere nelle istituzioni la passione e il valore di aspirazioni autentiche maturate in una esistenza brillante e dinamica, esempio virtuoso della politica intesa come servizio alle persone." Responsabilità e rettitudine che hanno contraddistinto non solo la sua altissima carriera politica ma anche il suo impegno professionale, sia come insegnante che come avvocato. Indiscussa protagonista della scena politica locale e nazionale, esponente del Partito Socialista Italiano di un percorso che ebbe i punti più alti con l’elezione a Sottosegretaria di Stato nella X e XI legislatura, dal 1987 al 1992, e a Europarlamentare dal 1994 al 1999, la nostra città, l’Abruzzo intero e la Nazione ricorderanno il suo prezioso contributo soprattutto a tutela dei diritti delle donne, pioniera di tante battaglie per la parità di genere, in difesa della legge 194 sull'aborto e nelle manifestazioni a favore della legge sul divorzio. Ricordando questo suo impegno totalizzante ed esclusivo, offerto come esempio alle nuove generazioni, nel giorno della sua scomparsa ci sentiamo di esprimere sentimenti di profondo cordoglio e vicinanza a tutti i suoi familiari