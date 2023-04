Quattro nuovi cammini abruzzesi per promuovere il territorio

Si è tenuta ieri pomeriggio a Fossa la presentazione di quattro nuovi cammini abruzzesi: “Il Cammino Grande di Celestino”, “Il Cammino della Baronia”, “Il Cammino tra i Vestini”, “Il Cammino dei Francescani”.

L’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere è stato individuato come Soggetto Responsabile di interventi a valere sulla Misura A "Città e paesi sicuri, sostenibili e connessi" - obiettivo 3.a, per la realizzazione, l’implementazione e il consolidamento di percorsi e Cammini culturali, tematici e storici nell’ambito del PNC Piano Nazionale Complementare al PNRR - e con questa attività di promozione integrata vuole portare nuova linfa nella filiera del turismo lento nell’area del cratere sismico aquilano, mettendo in rete 34 comuni, 2 parchi, di cui uno nazionale e uno regionale, per un valore pari a 2,2 milioni di euro.

Presenti all’incontro i Sindaci,le rappresentanze dei 45 comuni coinvolti.

In apertura i saluti istituzionali dell’Ing. Raffaello Fico, Titolare dell’USRC, a seguire si sono avvicendati gli interventi di Gianni Anastasio (Coordinatore dei Sindaci dell’Aquila), di Luigina Antonacci, Paolo Federico e Luca Santilli - in rappresentanza dei Sindaci promotori dell’intervento. È stato poi sottoscritto il protocollo di partnership con il CAI L'Aquila - che inaugura una collaborazione finalizzata ad una conoscenza integrata e sinergica dell’ambiente montano e della rete sentieristica - e presentato l'importante partenariato con l’Università degli Studi dell'Aquila che vede i temi delle intersezioni e della sicurezza quali principali focus della cooperazione.

Il progettista arch. Luca Piccirillo ha presentato alcuni dettagli del progetto esecutivo, seguito dal manager culturale Agostino Riitano che ha raccontato come l'attivazione delle comunità sia determinante nello sviluppo di processi locali a base culturale di medio lungo termine.

“Il progetto Cammini porterà rilevanti impatti al nostro territorio e alle nostre comunità - ha commentato Gianni Anastasio - oltre a confermare il valore del lavoro dei Sindaci coordinati con impegno, capacità strategiche e tecniche dall’Ufficio Speciale”.

“Oggi abbiamo inaugurato il percorso che condurrà all'inaugurazione dei Cammini - ha aggiunto l’Ing.Fico - che prevede ulteriori tappe che coinvolgeranno le istituzioni, gli attori locali e gli stakeholder attraverso eventi, appuntamenti e attività che annunceremo nelle prossime settimane”.

L’incontro è proseguito con una tavola rotonda, spazio di riflessione e confronto in cui sono state affrontate tematiche quali la valorizzazione del territorio come leva di sviluppo sociale, la rilevanza del recupero e della promozione del patrimonio culturale immateriale, il ruolo delle comunità nella costruzione di forme di neo popolamento