L'Aquila in Canto in concerto per la domenica delle palme di Redazione

Domenica 2 aprile alle 18:30 presso la Basilica di San Bernardino, l’Associazione Corale “L’Aquila in Canto”, in occasione della Domenica delle Palme, propone l’animazione della “Santa Messa e Meditazione musicale sulle Ultime Sette Parole di Cristo in Croce”, inserita nella Rassegna “Passio Christi” di Federcori e nuovo appuntamento della Rassegna “Musica ecumenica”, ideata dal direttore artistico dell’associazione Vittorio Lucchese e realizzata con il contributo della Fondazione Carispaq e il patrocinio dell’associazione internazionale “Chorus inside international”. L’esecuzione dei brani sarà affidata al Coro polifonico “L’Aquila in Canto”, con il soprano Elena De Simone, il mezzosoprano Federica Scimia e i tenori Benedetto Agostino e Leonardo Chiaravalle e l’accompagnamento del quartetto d’archi composto dai violinisti Andrea Petricca e Alessandra Chiarelli, il violista Giulio Sbernardori e il violoncellista Domenico Rago; all’organo e alla direzione Vittorio Lucchese. Come negli altri eventi della Rassegna “Musica ecumenica”, il programma va dal gregoriano e dalla tradizione cattolica nei secoli (da Stradella e Pergolesi ai contemporanei), alla tradizione ortodossa (Bortnyansky) e al grande repertorio luterano dedicato alla Passione, con i corali e la celebre aria Erbarme dich per contralto e violino di Johann Sebastian Bach.