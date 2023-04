L'Abruzzo piange la scomparsa della scrittrice D'Amato, in gara per il premio Strega

Nella giornata di oggi è venuta a mancare nella sua casa a Roma la scrittrice Ada D'Adamo. Nata a Ortona, in Abruzzo, nel 1967, aveva 55 anni e da tempo era malata.

La D'Adamo era entrata solo due giorni fa all'interno della dozzina del Premio Strega 2023 con il suo libro "Come d'aria", romanzo d'esordio pubblicato a gennaio 2023.

A causa della malattia che gli era stata diagnostica da tempo non aveva potuto partecipare alla conferenza stampa a causa delle sue condizioni fisiche.

I funerali della scrittrice avranno luogo lunedì 3 Aprile alle ore 12.00 nella Chiesa di Sant'Eusebio all'Esquilino a Piazza Vittorio. Ada D'Adamo lascia il marito Alfredo e una figlia, Daria.

Nel libro, Come D'aria scritto nell'arco di molti anni, che ha ricevuto straordinari e unanimi consensi, racconta la nascita e i primi anni di vita della figlia Daria, affetta da una grave malattia congenita. Quando la scrittrice ha scoperto di avere un tumore e di doversi curare, la sua principale paura è stata quella di non riuscire ad avere più un contatto fisico con la figlia.

La scomparsa di Ada D'Adamo è stata comunicata dalla casa editrice Elliot con il seguente messaggio

"Siamo molto addolorati per la scomparsa della scrittrice Ada d'Adamo, che da pochi mesi aveva pubblicato con noi il suo meraviglioso Come d'aria. È difficile trovare le parole giuste, ci stringiamo forte ad Alfredo e a Daria, e a tutte le persone a lei care". 'Finirò col disciogliermi in te? Sono Ada. Sarò D'aria...'" è il suo incipit.

Come da regolamento il libro rimarra in gara e dunque in lizza per il premio strega.

Sulla vicenda è intervenuto anche il Presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio:

"Un'altra giornata di tristi eventi ha colpito la nostra regione. Oggi piangiamo la tragica scomparsa di una giovane mamma di Celano, preghiamo affinché il suo bimbo guarisca al più presto, e ci stringiamo ai suoi familiari in questo momento di dolore. L'Abruzzo perde anche la scrittrice Ada D'Adamo, tra i finalisti del Premio Strega di quest'anno. Porgendo il cordoglio mio personale e dell'intera giunta regionale al marito e alla figlia, terremo stretta questa sua opera come ricordo e testimonianza"