JPN aderisce per il secondo anno all'iniziativa "Corro col guanto"

Nella mattinata di sabato scorso, 1 aprile, l'associazione Ju Parchetto con Noi ha organizzato una passeggiata ecologica, in adesione all'iniziativa nazionale "Giro d'Italia di Plogging", a L'Aquila in zona Colle Sapone.

Il Plogging è un'attività che prevede la corsa o camminata e la raccolta dei rifiuti.

L'associazione aquilana Ju Parchetto con Noi ha organizzato a L'Aquila una tappa del Giro, che si è svolta con una camminata non agonistica unita alla rimozione dei rifiuti abbandonati a terra.

"Per il secondo anno consecutivo aderiamo a questo cartellone nazionale, ideato dal gruppo "Corro col guanto" di Monza, in cui rappresentiamo non solo L'Aquila ma tutto l'Abruzzo e questo ci rende orgogliosi. E' stata una mattinata piacevole, alla quale ha aderito anche una classe dell' IIS "A. D'Aosta" che ringraziamo. Un bel connubio tra attività fisica all'aria aperta e rispetto dell'ambiente. L'iniziativa è stata autorizzata dal Settore Ambiente del Comune dell'Aquila e tutti i rifiuti raccolti sono stati ritirati e smaltiti dall'ASM che ha anche fornito guanti da lavoro e sacchi neri, come sempre nelle giornate ecologiche della nostra associazione, e che ringraziamo. Un sentito ringraziamento anche a tutti i volontari" queste le parole degli organizzatori dell'evento.