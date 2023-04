Al via una settimana diversa dalle altre: ecco l'agenda delle visite e degli appuntamenti

Quella che sta cominciando sarà una settimana carica di emozioni, visite e momenti forti se così vogliamo chiamarli.

In questi sette giorni vanno a concentrarsi i momenti di riflessione legati al 14° anniversario dal sisma del 2009 che colpì il capoluogo abruzzese, gli appuntamenti della settimana santa che condurrà alla Pasqua della Chiesa Cattolica e gli appuntamenti legati a innaugurazioni istituzionali.

Dunque andiamo a vedere la fitta agenda dei prossimi giorni.

Nella giornata di domani, martedì 4 aprile, la città dell'Aquila ospiterà la Ministra per le Riforme istituzionali Elisabetta Alberti Casellati che incontrerà alle 11:30 a Palazzo Silone il Presidente della Regione Marco Marsilio per la sottoscrizione di un Protocollo d’intenti sulla semplificazione amministrativa.

La giornata del 5 aprile invece si aprirà con la visita dei due Ministri Paolo Zangrillo e Anna Maria Bernini, rispettivamente Ministro per la Pubblica amministrazione e Ministra dell’Università e della ricerca. I due saranno a L'Aquila per un duplice motivo: l'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università degli Studi dell'Aquila, che si svolgerà alle 11:30 al centro congressi Luigi Zordan in Piazza San Basili, e per l'inaugurazione dei corsi del nuovo polo formativo territoriale della Scuola nazionale della Pubblica amministrazione, che avrà sede all’Aquila. per questo secondo motivo i due Ministri saranno accompagnati anche dalla presidente della Scuola nazionale dell’Amministrazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, Paola Severino

Per quanto riguada le commemorazioni legate all'anniversario del sisma del 2009, sempre nella giornata del 5 aprile è prevista una messa celebrata dal Cardinale Giuseppe Petrocchi all'interno della Chiesa delle Anime Sante alle ore 18:00,alle 19.30 è previsto un momento di musica e preghiera sulle note di Johann Sebastian Bach per orchestra, organo, solisti e coro del Conservatorio Casella, mentre la fiaccolata promossa dal Comitato dei parenti delle vittime comincerà alle ore 21.30, il percorso partirà da via XX settembre nei pressi del tribunale e si concluderà al parco della Memoria con breve sosta di fronte la Casa dello studente. Come ha comunicato già comunicato il Comune sarà la ricercatrice turca Cansu Sonmez, dottoranda al Gran Sasso Science Institute, ad accendere il braciere della memoria prima della lettura dei 309 nomi delle vittime. La nottata proseguirà con i 309 rintocchi dalla campana del Suffragio che alle 3.32 risuoneranno per la città.

Gli appuntamenti del 5 aprile vedranno la partecipazione già annunciata dei sottosegretari Fausta Bergamotto, Luigi D’Eramo e Emanuele Prisco, inoltre sarà presente anche il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e sembra sempre più realistica la presenza della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Giovedì 6 aprile, sempre nell'ambito del ricordo del terremoto del 2009, si terrà alle 16:30 al Ridotto del Teatro l'evento "Memoria e Giustizia" all'interno del quale sarà presentato il docufilm “Le crepe della giustizia” a cura di Federico Vittorini, Rita Innocenzi, Matteo Di Genova, Agnese Porto, Alessandro Tettamanti, Stefano Ianni. Le conclusioni saranno affidate alla senatrice Ilaria Cucchi.