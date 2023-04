Nuove aperture straordinarie per visitare il Mammut al Castello Cinquecentesco

Dopo la grande affluenza del 2 aprile per #domenicalmuseo nelle due sedi del MuNDA, che ha registrato 1271 visitatori, sono usciti i nuovi orari del Museo Nazionale d’Abruzzo e le aperture straordinarie del Mammut, al Castello Cinquecentesco, in questo week end pasquale.

Il Mammut del Castello sarà aperto sabato 8 aprile, domenica 9 aprile (Pasqua) e lunedì 10 aprile (Lunedì dell’Angelo) dalle 10.00 alle 18.00 (ultima entrata ore 17.30).

Prenotazione richiesta solo per gruppi oltre 20 persone a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. . Apertura biglietteria ore 9.40. Il MuNDA, a Borgo Rivera, di fronte alle 99 cannelle, osserverà il consueto orario dalle 8.30 alle 19.30 (ultima entrata ore 19.00). Biglietto: gratuito al di sotto dei 18 anni; intero € 4; ridotto € 2; Con il biglietto de “Il Mammut del Castello” sarà possibile l’entrata anche alla sede del Museo Nazionale d’Abruzzo in via Tancredi da Pentima fino al 7 maggio.