Alla Ludoteca comunale arriva la festa di primavera

La Ludoteca comunale "Il Piccolo Mondo" ha organizzato per sabato 15 aprile la “Festa di Primavera” assieme alla Cooperativa Treetà, sarà un’occasione per condividere con il territorio la programmazione delle attività, un momento di incontro conviviale allietato da buffet, giochi, spettacoli e animazione, in cui gli operatori impegnati nel progetto saranno a disposizione per fornire tutte le informazioni e i dettagli utili alla fruizione del servizio offerto.

Nel 2021 la fase finale del Progetto “Solo Posti in Piedi” – selezionato dall’impresa sociale “Con i bambini” nell’ambito del “Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile” e che ha coinvolto diverse realtà associative aquilane e Istituzioni educative e scolastiche, grazie anche al sostegno del Comune e dell’Università degli Studi dell’Aquila – ha portato alla inaugurazione della Ludoteca “Il Piccolo Mondo”, situata presso l’Ex serra del Parco del Sole a Collemaggio (L’Aquila). Ad oggi essa ha quindi rappresentato un punto di riferimento per tutta la cittadinanza, proponendo attività ludico-ricreative, momenti di condivisione e divertimento.

In un’ottica di continuità e di efficacia dei servizi offerti sul territorio, il Comune dell’Aquila dal 01 Aprile 2023 ha affidato alla Cooperativa Sociale Treetà la gestione della Ludoteca comunale.

A tal fine, gli obiettivi prefissati dalla Cooperativa Treetà per offrire al meglio il servizio sono:

- Offrire un luogo dedicato, accogliente e protetto alle famiglie (bambini e adulti) e in generale alla comunità educante della Città di L’Aquila, per la realizzazione di attività ludiche, ricreative, culturali e formative destinate a far fare esperienza di Gioco a tutti e a potenziare le capacità creative ed espressive individuali e collettive, in un contesto aggregativo sano, ricco e stimolante;

- Collaborare con il territorio e fare rete per il “Ben-Essere” dell’individuo (… dal bambino all’adulto …) e rendendo sempre più consapevole e responsabile il contesto nel quale l’individuo stesso vive.