Allo spazio F'ART la mostra RI-VELATO a cura di Mariano Cipollini

Nuovo appuntamento del calendario mostre dello spazio F’ART, diretto da Donatella Giagnacovo, è la volta della mostra RI-VELATO |ARMANDO GIOIA|ROMANOLELI a cura di Mariano Cipollini.

L’inaugurazione della mostra è per sabato 15 aprile alle 18:00 nello Spazio Arte, nel centro storico dell’Aquila, in Via San Francesco di Paola 13 e resterà visitabile fino al 6 maggio, dal lunedì al sabato dalle 17 alle 20.

Della mostra RI-VELATO il curatore Mariano Cipollini dice :

"Due artisti: storie differenti. Scelgono di raccontarsi in uno spazio minimo, con determinazione identitaria, tralasciando il superfluo interlocutorio. Investendo unicamente sulla conoscenza, depositaria di vite vissute, costruiscono l'oggetto narrante che, portato alla nostra attenzione, diventa probabile vettore disposto a rappresentarci. Lavori, parti essenziali di tessuto connettivo che identificano sia l'uomo che l'artista. Trasparenze tanto visive quanto concettuali, pronte a svelarci modalità e criteri per accedere alla comprensione delle rispettive esigenze poetiche: altrettanto pronte, all'unisono, nel ri-velare con discrezione il già detto, se i criteri interpretativi che andremmo a utilizzare non dovessero soddisfare l'onestà intellettuale di cui tanto avvertiamo la mancanza."

Armando Gioia, è un artista formatosi all’Accademia di Belle Arti dell’Aquila. La sua ricerca predilige la tridimensionalità, nelle sue opere si percepisce un forte senso degli equilibri strutturati e delle relazioni ordinative geometriche. Nel 1986 e 87, con Fabio Mauri, partecipa alla "Gran Serata Futurista 1909-1930 " al Teatro Goldoni di Venezia e alla rassegna "L'immagine. Arte, scienza, teoria". Ha partecipato alle maggiori rassegne e premi abruzzesi da ‘Alternative attuali’ all’Aquila al Premio Internazionale di Pittura F.P. Michetti di Francavilla (Ch). Romanoleli, di origini campane, abruzzese d’adozione, reduce da una personale tenutasi da novembre a dicembre ’22 al Museo delle Genti d'Abruzzo di Pescara, espone a l’Aquila lavori inediti in continuità con la stagione poetica già avviata con ‘Esercizi di memoria’ sempre a cura di Mariano Cipollini. Nelle nuove opere volumi eterei e fluttuanti si muovono in sospensioni osmotiche, all’interno di un sistema stratificato, che cattura lo sguardo e lo invischia nei vari livelli, nel tentativo di comprenderne l'origine. Romanoleli attraverso tecniche miste che uniscono tessuto, pittura e scultura, genera delle volumetrie che spaziano nei contrasti, dai toni terrosi con tocchi brillanti di azzurri saturi, fino a grigi cronici e indefiniti, abitati da curve di verde. A