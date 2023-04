Tripudio a Paganica per Shade, così si concludono le feste patronali 2023

Paganica in festa, l'intera frazione dopo le festività pasquali, quelle del patrono San Giustino e poi ieri i festeggiamenti legati alla Madonna d'appari. Ieri sera nella villa di Paganica un tripudio per Shade, noto rapper aquilano molto noto al giovane poubblico.

Il concerto di ieri sera ha concluso le feste patronali 2023 di Paganica con centinaia di persone a cantare e ballare le canzoni del giovane rapper torinese. Più di un’ora continua senza soste sulle note e sul ritmo delle sue hit, che hanno coinvolto il numerosissimo pubblico accorso.

Un grandissimo successo nonostante la fredda serata di aprile, che ha concluso il programma civile delle celebrazioni che il comitato 2023, formato dai ragazzi del ’71, ha ben apparecchiato per tutti i gusti, dagli incontri culturali, alla mostra pittorica, ai giochi per bambini e non per ultimi gli spettacoli itineranti e serali!

Shade, pseudonimo di Vito Ventura, si è confermato un animale da palcoscenico ed inoltre, mai cosa banale, si è fermato a fine spettacolo a fare selfie con tutti i suoi fan, grandi e piccoli, fino all’ultimo presente.