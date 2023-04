È venuto a mancare Pietro Scataglini, titolare dello storico bar. Un pezzo di storia della città

Nella giornata di ieri è venuto a mancare Pietro Scataglini, da molti conosciuto come Pierino, una personalità molto nota in città e parte di quella storia quotidiana che è fatta di incontri sguardi e chiacchierate, in questo caso al di là di un bancone. Pietro Scataglini, infatti, era il titolare di uno dei storici bar aquilani lungo il Corso Vittorio Emanuele.

Il Bar Scataglini era gestito da Pietro insieme a suo fratello Mario, presidente della Camera di Commercio, giocatore della serie A di calcio e uomo di cultura. Per decenni il bar è stato un punto di riferimento per tutti coloro i quali vivevano il centro storico, sino alla sua chiusura nel 1985. Pietro è stato uno dei dirigenti dell’Aquila Rugby e dunque legato da una profonda amicizia a Tommaso Fattori, al quale è intitolato lo Stadio comunale della città.

Quello degli Scataglini fu il primo bar a mostrare la televisione in città, era un luogo di scambio e di incontro dove gustare pregiovali leccornie. Molto di più che un semplice caffè un luogo e un pilastro di ua città, un pezzo di storia che racconta episodi passati di unpresente lontano.

Pietro scataglini era fresco del compimento del suo 103esimo compleanno, ricorso poco più di un mese fa. I funerali si terranno nella giornata di oggi alle 15:00 nella chiesa di Santa Rita.