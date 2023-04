Al Convitto Cotugno ancora aperte le iscrizioni al Symposium: "non lasciamo che questa offerta formativa vada perduta!"

Dopo 14 anni dal sisma sono iniziati i lavori di ristrutturazione della sede del Convitto, ai Quattro Cantoni in centro città.

Ancora qualche anno e il Convitto tornerà in una sede sicura e di grande valore storico e culturale.



La sede, la cui progettazione è già stata affidata dalle OOPP, ospiterà il Convitto e il Liceo musicale.



"Sono certa – dichiara la Dirigente Serenella Ottaviano - sarà una gioia immensa contribuire, con la comunità educante cui apparteniamo, ad accrescere il valore etico, simbolico e intellettuale che fonda ogni civitas! In questi anni post sisma, comunque, il Convitto non ha mai smesso di accogliere ragazze e ragazzi…anche se in una sede provvisoria in Via Ficara."



Il Symposium è il progetto educativo delle attività pomeridiane messo in piedi dal Convitto: si sta insieme per condividere il pasto e studiare, confrontarsi e collaborare alla realizzazione di idee a misura delle esigenze di studentesse e studenti iscritti.



"Grazie all’attenzione della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico abruzzese abbiamo ancora qualche giorno per accogliere le iscrizioni delle figlie e dei figli di una città." dichiara la Dirigente.



Per garantire la propria partecipazione basta far pervenire la domanda d’iscrizione allegata entro il 18/04/2023, anche per e mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. e provvedere al pagamento dell’iscrizione annuale di € 30,00 con il sistema pagoPA, secondo l’avviso di pagamento che la scuola invierà a tutti coloro che, entro il 18 aprile, avranno prodotto l’iscrizione.



Nell’anno in corso sono stati attivati due corsi, molto apprezzati, di preparazione al superamento dei test di Medicina, che verranno recplicati anche nell’ a.s. 2023/2024.



La guida e il sostegno allo studio sono garantiti – dal lunedì al venerdì - dalla presenza di educatrici ed educatori qualificati.



Il pasto è preparato ogni giorno da cuochi professionisti e la retta è pari a soli 8,00 euro al giorno (con formule che prevedono la riduzione degli sprechi, mediante l’acquisto rinnovabile di carnet per 20 pasti, da fruire nel corso dell’anno scolastico, e ai quali ci si prenota mediante un’APP dedicata).



L’ invito, ad approfittare di questa opportunità unica, è rivolto anche a coloro che hanno figlie e figli iscritti al III anno di scuola secondaria di primo grado, che inizieranno dopo gli esami, il quinquennio delle superiori. Al termine del pranzo, sarà possibile riposarsi in aula TV oppure giocare a ping pong o a biliardino, approfittare della spinning-byke, utilizzare un’aula per le prove di eventuali band musicali.

In piena sicurezza e garanzia di benessere.



Anche le studentesse e gli studenti già iscritti presso altri Istituti Superiori al termine delle lezioni potranno raggiungere la sede in Via Ficara per condividere il pranzo, seguire i corsi di preparazione ai test di Medicina o quelli per le certificazioni linguistiche o, ancora, le attività finanziate con il PNRR o quanto, insieme al costitutendo Comitato delle studentesse e degli studenti sarà co-progettato.



"Non lasciamo che un’offerta formativa così valida vada perduta! Diventiamo parte attiva e promovente di “luoghi” di aggregazione giovanile! Studentesse studenti rilevano l’assenza di luoghi analoghi in questa città e, da tempo, ne discutono in Consulta provinciale, ribadendo il diritto ad avere uno spazio loro dedicato. Resistiamo e insistiamo sulla centralità concreta del futuro da garantire alle nostre figlie e ai nostri figli! Che non sia sempre delegata ad altri la possibilità di creare un mondo migliore!" conclude Serenella Ottaviano.