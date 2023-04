"Un piccolo gesto per un grande aiuto", la raccolta alimentare per famiglie bisognose

"Un piccolo gesto per un grande aiuto", domani 15 aprile è stata organizzata una nuova raccolta alimentare al supermercato Carrefour di via Panella all'Aquila destinata alle famiglie bisognose del nostro territorio, perché le richieste di aiuto sono in costante aumento ed è quindi necessario dare una mano alle associazioni che sono sempre in prima linea per aiutare i bisognosi.



Iniziativa ideata nell'ambito del progetto "N.O.I. Net of Inclusion".



La raccolta è organizzata da: Fraterna Tau Onlus Movimento Celestiniano e dall’Associazione “Dona un pasto per la dignità O.d.v”, in collaborazione con Csv Abruzzo Centro servizi per il volontariato, A.i.r. Agire in Rete, Voci di Dentro e MissiOn Amici di San Basilio.



I beni di prima necessità maggiormente richiesti sono: tonno, carne in scatola, legumi, olio di semi, riso bianco, zucchero, farina, passata di pomodoro, pasta, fette biscottate, latte a lunga conservazione.