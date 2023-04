Cgil L'Aquila presenta Percorsi di Memoria, iniziative verso il 25 aprile e il 1 maggio

Avanti Popolo!La Scuola del Popolo all’Aquila e la CGIL della Provincia dell’Aquila presentano PERCORSI DI MEMORIA, una serie di iniziative per il 25 Aprile ed il 1 Maggio 2023 che si inseriscono in un ampio impegno della CGIL aquilana nel proporre, attraverso iniziative diffuse, nuovi orizzonti di liberazione.



"Il 25 aprile ed il 1 Maggio, non sono date rosse sul calendario che possano essere confuse con altre; rappresentano la nostra storia comune ed arrivano con puntualità a ricordarci chi siamo e a chiederci di interrogarci su dove stiamo andando. La direzione, noi della CGIL, la conosciamo bene: è sempre quella indicata dai partigiani e dalle partigiane dalla cui lotta discende la nostra Costituzione, arrivata ai suoi 75 anni, che fonda il Paese sul lavoro e che merita di essere ancora declinata laddove questo principio fondamentale non sia rispettato, non lo sia pienamente o non lo sia affatto. Per noi della CGIL percorrere la memoria significa andare verso il futuro e cambiare quello che del presente non ci piace, senza mai dimenticare un passato che si tende a sminuire o a rivedere. Lo facciamo ogni giorno nelle nostre sedi, accanto ai lavoratori e alle lavoratrici, ai tavoli contrattuali, nelle piazze, nelle scuole, nelle università, in ogni luogo di lavoro, con associazioni e con uomini e donne che condividono la nostra tensione verso un mondo più giusto. Vogliamo farlo adesso usando linguaggi che non sono propriamente sindacali ma che sappiano tenere insieme la storia e la festa del 25 Aprile e del 1 Maggio, parlando a tutti e tutte.. Sappiamo bene che senza la storia non potrebbe esserci la festa. Il 25 Aprile e il 1 Maggio sono momenti di celebrazione che devono impegnarci a guardare ancora avanti con la determinazione di chi, prima di noi e sacrificando vita e libertà personali, ha affermato che l’unica via possibile per questo Paese è quella dell'antifascismo e quella dell’esercizio del diritto universale al lavoro." spiega la CGIL L'Aquila.



E’ per queste ragioni e con queste premesse che PERCORSI DI MEMORIA presenta alcune iniziative legate tra loro dal filo logico della memoria come dovere civile: il 19 Marzo 2023, alle 17,30, presso l’auditorium della CGIL, Via Saragat, L’Aquila Edoardo Puglielli e Riccardo Lolli, propongono una giornata di studi storici affrontando la Storia della Resistenza all’interno di scuole, università e tra i militari Italiani che si ribellarono all’esercito nazi fascista.

L’iniziativa promossa e voluta da Avanti Popolo! La Scuola del Popolo all’Aquila vede la collaborazione dell’ANPI provinciale e dell’Università dell’Aquila.



Il 21 Aprile 2023, alle 17,30, presso l’auditorium della CGIL, Via Saragat, L’Aquila saremo onorati di ospitare la proiezione del docufilm L'Uomo più buono del Mondo, La leggenda di Carlo Tresca. Il docufilm è stato realizzato da Angelo Figorilli, Francesco Paolucci e Maurizio Maggiani ed onora la figura di Carlo Tresca, sindacalista, anarchico, antifascista nato a Sulmona di cui ricorre l’ottantesimo anniversario della morte. Seguirà dibattito e conversazione tra Edoardo Puglielli e Vittorio De Petris. L’iniziativa promossa e voluta da Avanti Popolo! La Scuola del Popolo all’Aquila è possibile grazie alla collaborazione con Il Centro Studi Carlo Tresca e l’ANPI provinciale.