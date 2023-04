Si è svolto ieri, presso la Questura dell'Aquila, il quinto incontro del programma MasterClass 2023

L’evento, patrocinato dal Comune dell’Aquila ed interamente finanziato dall’azienda multinazionale onsemi, tramite il programma Giving Now, è stato promosso e coordinato dalle associazioni culturali Centro Studi La Meta APS e Residenti nei Centri Storici “3:33”.

Il seminario dal titolo "Sostanze stupefacenti e psicotrope di nuova generazione: Informazione, Prevenzione e Metodi di Riconoscimento", è stato tenuto dal Dott. Mosè Lamolinara in qualità di dirigente del laboratorio chimico di ARTA Abruzzo del distretto L’Aquila e presidente dell’associazione Jujitsu Accademy.

Sotto il profilo operativo, il Responsabile della Sezione Antidroga della Polizia di Stato lspettore Calisti con il collega Valentini hanno illustrato le tecniche investigative, dipanando le curiosità e rispondendo alle domande dei discenti, evidenziando come, nel ruolo sociale della Polizia di Stato - oltre la tutela delle norme e della sicurezza -, il fattore umano e collaborativo resta il valore aggiunto. Grazie a questo incontro, svoltosi in modalità informale ed interattiva, gli studenti hanno avuto la possibilità di approfondire le tematiche legate al mondo delle droghe di vecchia e nuova generazione, alla prevenzione, alle problematiche legali derivanti dalla detenzione, uso e distribuzione delle stesse e degli effetti a breve e lungo termine sul corpo umano.

I presidenti di La Meta, Dott.ssa Claudia Pagliariccio, e 3:33, Dr. Mirko Rocci, ringraziano la Questura dell’Aquila nelle persone del Questore Dott. De Simone, dell'attuale reggente V.Questore Vicario Dott.ssa Tomaciello per aver reso possibile lo svolgimento dell’evento all’interno della Questura e ringraziano il Commissario Capo della Divisione Polizia Anticrimine, Dott. Pieremidio Bianchi, per aver attivamente dialogato con gli studenti illustrando brevemente le articolazioni e le funzioni degli uffici, evidenziando il ruolo di prevenzione che ogni giorno la Polizia di Stato svolge sul territorio di riferimento anche attraverso l’ausilio di strumenti tecnologici come YouPol, la nuova App della Polizia di Stato – scaricabile liberamente da qualsiasi piattaforma – ideata per la lotta al bullismo, violenza domestica, spaccio di droga e per ogni violazione di legge che il senso civico del ‘buon cittadino’ ha il dovere di segnalare per la protezione dei beni sociali, nella loro accezione più ampia

. A margine dell’incontro, Mirko Rocci e Claudia Pagliariccio si sono detti «estremamente soddisfatti della riuscita dell’evento, sia per la qualità dei contenuti che per il linguaggio adeguato alla platea che ha reso molto fruibile e digeribile il messaggio generale». Di particolare rilievo è stato ritenuto il passaggio nel quale il dott. Lamolinara ha illustrato gli effetti delle droghe da stupro e delle modalità più tipiche di somministrazione da parte dei malintenzionati. «Con queste conoscenze le ragazze hanno certamente un’arma in più per prevenire e difendersi da specifiche situazioni di pericolo ormai sempre più frequenti», questo il commento finale degli organizzatori dell’evento.

Il prossimo appuntamento della MasterClass 2023 è previsto per sabato 29 aprile alle ore 15:00 con la Dott.ssa Lucia Faienza con il seminario dal titolo "Intrecci: trame e crimine nella narrativa contemporanea"

Per informazioni è possibile inviare una email a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. Ufficio Stampa delle Associazioni Centro Studi La Meta e Residenti nei Centri Storici "3:33"