Il motoclub Motociclisti Aquilani presenta i piloti iscritti ai numerosi campionati regionali e nazionali

Il motoclub Motociclisti Aquilani, uno dei più numerosi in Abruzzo, ha presentato i numerosi piloti iscritti nei campionati delle varie attività del motosport regionali e nazionali per l’anno in corso. Ben 20 le licenze rilasciate dalla compagine aquilana, fondata 16 anni fa e da 15 impegnata nell’ambito della Federazione Motociclistica Italiana, per una partecipazione decisamente attiva nell’ambito dello sport locale.

Il Presidente Enrico Lettere, insieme a Fabiano Carratelli, Giacinto Gallo, Daniele Pelusi e Giancarlo Rossi saranno impegnati nel Campionato Italiano Motocross D’Epoca e nel Campionato Regionale Motocross mentre Riccardo Ciuffetelli parteciperà al Campionato Italiano della stessa specialità.

Restando nell’ambito del fuoristrada ma passando all’enduro saranno impegnati nel campionato regionale i piloti Luca Auddino, Matteo Casamobile, Fabrizio Ciocca, Mariano Chiarelli, Attilio De Luca, Tullio De Rubeis, Simone Galassi, Silvano e Matteo Giuliani, Daniele Leonardis, Giorgio Martinelli, Lorenzo Paoletti e Silvio Totani, che sta valutando l’ennesima partecipazione anche alla prossima Dakar in programma a gennaio 2024.

Una presenza anche nel settore della Velocità con il centauro Marco Guetti che sarà impegnato nei circuiti italiani.

Nel corso della presentazione è stata anche presentata la maglia ufficiale per l’off road, curata dai soci Berardino Nardecchia e Mariano Chiarelli, che sarà presente anche in moltissime manifestazioni di Maxi enduro (fuoristrada con moto oltre i 140 kg) come la Queen Trophy 2023 che, per la prima volta, vedrà un arrivo di tappa proprio a L’Aquila il prossimo 9 settembre.

Stefano Acitelli, Luca Ciuffetelli, Renato Leonardis, Massimiliano Mari Fiamma, Mauro Moscardi, Roberto Pasquali e Alantino Sponta, oltre ai già citati Tullio De Rubeis, Lorenzo Paoletti e Silvio Totani garantiranno la partecipazione a queste manifestazioni con i colori della Città.