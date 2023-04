"Agenda 2030:il valore della sostenibilità" l'evento alla libreria Colacchi

In occasione della Giornata Mondiale sulla Terra Sabato 22 Aprile alle ore 17:00 presso la libreria Colacchi si terrà l’evento “Agenda 2030: il valore della sostenibilità” organizzato dalla Onlus Antonio Padovani e la casa editrice LS Scuola.

Interverranno relatori di eccezionale livello ed esperienza: Carlo Petracca, direttore del centro Lisciani di formazione e ricerca, Dino Mastrocola, Magnifico Rettore di UniTe, Claudio D’Archivio, specialista in Radiologia del Gruppo Medico D’Archivio, Assunta Pace ed Eleonora Molinari, insegnanti della scuola primaria “G.Rodari” di Pianola con i quali si discuterà del valore della sostenibilità e della necessità di cambiare gli attuali modelli di produzione e consumo che inquinano la Terra, danneggiano la salute, peggiorano il clima, distruggono risorse non rinnovabili come le foreste, oltre a flora e fauna. L’economista Piero Carducci sarà moderatore dell’evento.

È fondamentale educare i più piccoli al pensiero sostenibile, a sperimentare nuovi modi di relazionarsi con l’ambiente, a cambiare modelli di consumo verso stili di vita più salutari e rispettosi della Terra. Non basta informare, occorre consapevolezza sulla sostenibilità!

L’evento è rivolto agli insegnanti, educatori, in particolare della Scuola dell’Infanzia e Primaria e a tutti coloro che hanno a cuore il destino del Pianeta e i principi fondamentali dell’Agenda 2030. Nel corso dell’evento verrà distribuito gratuitamente un ricco opuscolo sulla sostenibilità realizzato da LS Scuola con il contributo della Onlus Padovani. Sarà inoltre conferito il premio nell’ambito della II borsa di studio Antonio Padovani a tema “Educazione Alimentare”.