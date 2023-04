Al rifugio della Lega per la difesa del Cane un Puppy Shower per conoscere i cuccioli e il lavoro dei volontari

I volontari della Sezione di L’Aquila della Lega Nazionale per la Difesa del Cane hanno organizzato un “Puppy Shower” previsto per sabato 22 aprile, dalle 10.30 alle 12, nel Rifugio dell’Associazione a L’Aquila nella Frazione di Paganica. Si tratta di una mattinata da trascorrere in Rifugio assieme ai cuccioli attualmente ospitati dall’Associazione, in attesa di famiglia.

L'incontro prevede una passeggiata insieme ai cani, nella campagna attorno alla struttura: con Cristian Evangelista, Istruttore cinofilo e Dog Trainer per Lega del Cane, e verrà trattato nel dettaglio cosa significhi adottare un cucciolo, osservando comportamenti, necessità e bisogni. In seguito si procederà con la visita del Rifugio e sarà possibile toccare con mano il lavoro che volontari e operatori fanno ogni giorno con gli ospiti a 4 zampe della struttura. La mattinata si concluderà con un pic nic offerto dall’Associazione.

L'evento è gratuito e aperto a tutti: a chi ha già un amico a 4 zampe, a chi sta pensando di adottarlo e a chi è semplicemente curioso. La propria presenza all’evento può essere confermata contattando l’Associazione ai seguenti riferimenti: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

“Siamo molto orgogliosi di questo evento, che va a inserirsi nella cornice della campagna #noncomprareADOTTA promossa con il patrocinio del Comune dell’Aquila” dichiara Caterina Bonati Fagioli, Vicepresidente della Sezione locale di Lega del Cane. “È una delle iniziative volte a spingere i cittadini a visitare la nostra struttura per conoscere il lavoro quotidiano di volontari e operatori, avvicinarsi all’Associazione e scegliere l’adozione. Il nostro obiettivo è quello di garantire un’esistenza serena agli animali che ospitiamo e di cui ci occupiamo ogni giorno e questo è possibile anche grazie alla sinergia con cui da sempre operiamo con Enti e Istituzioni locali” prosegue Bonati Fagioli.

“Dal 1991 la Lega del Cane di L’Aquila opera al fine di arginare i fenomeni del vagantismo e del randagismo, diffondendo la cultura della sterilizzazione e dell’adozione responsabile che, insieme all’iscrizione all’anagrafe canina, sono gli strumenti preventivi più efficaci a questo scopo” conclude la Vicepresidente di Lega del Cane.

Lache vengono accuditi 365 giorni all’anno con amore, dedizione e professionalità. Il focus dell’Associazione è volto al recupero fisico e comportamentale degli animali – spesso provenienti da situazioni difficili – prima della reintroduzione in famiglia attraverso l’adozione. La Lega del Cane si occupa costantemente anche degli animali vaganti sul territorio attraverso il monitoraggio effettuato dal Nucleo provinciale di Guardie Zoofile Volontarie, che vigila su eventuali situazioni a rischio, di disagio, malagestione o maltrattamento. Supportiamo, inoltre, i volontari che si occupano di colonie feline, aiutandoli nella parte burocratica per il riconoscimento (sterilizzazione, controlli sanitari), ma anche fornendo loro il cibo e le cure necessarie per i mici. Importante valore è dato alle campagne di informazione e sensibilizzazione che l’Associazione effettua ciclicamente, al fine di ripristinare il corretto rapporto uomo-animale.