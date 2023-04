Il tempo tornerà a scorrere per lo storico orologio Cardilli

Da qualche giorno nella gran macchina del centro storico fra lastre di marmo e cantieri qualcosa era scomparso. La mancanza di un piccolo dettaglio quasi impercettibile diventato punto fermo nello scenario in continua evoluzione ha interrogato gli aquilani più attenti

L'allarme era stato lanciato già da qualcuno e si era persino levata qualche voce di sconcerto per la mancanza di un arredo urbano parte della storia quotidiana della città.

L'oggetto di cui stiamo parlando è l'orologio posto sulla vetrina di quella che fu la prestigiosa gioielleria Cardilli sotto i portici a due passi da piazza Duomo. Il mistero però è stato svelato, infatti non si tratta di un furto nè di una rimozione definitivo, ma è stato rimosso per attuare i necessari lavori di restauro e presto tornerà al suo posto completamente restaurato e perfettamente funzionante.

Per iniziativa del Rotary Club L'Aquila, lo storico Omega che per decenni ha scandito l'ora degli aquilani e dal terremoto non più funzionante, sarà restituito alla memoria collettiva grazie al sapiente lavoro di riparazione eseguito dall'orologiaio Loreto Cordeschi, un artigiano figlio d'arte che dal 1972 al 2009, insieme al padre Ugo, ha tenuto in funzione tutti gli orologi del comune dell'Aquila.

"Restituiremo alla città un pezzo di memoria" afferma la dottoressa Patrizia Masciovecchio, presidente del Rotary club L'Aquila. "Volevamo fare una sorpresa ai nostri concittadini ma, visto che qualcuno si è allarmato non vedendo più l'orologio e ha pensato a un furto, è il caso di rassicurare tutti. Il vecchio, caro Omega è in buone mani e presto procederemo a risistemarlo lì dove è sempre stato, pronto a scandire nuovamente le ore di noi aquilani".