Nuova Acropoli presenta il corso di Filosofia Attiva

Nuova Acropoli L’Aquila propone un nuovo percorso di Filosofia Attiva, rivolto a giovani curiosi e disposti a farsi domande, per guardare il mondo da un altro punto di vista. Il corso è proposto a tutti coloro che vogliano dar vita a qualcosa di buono che contribuisca a realizzare un miglioramento nella società.



Non sono richieste particolari competenze, se non essere pronti a dare il meglio di sé!



La Filosofia è amore per la saggezza e dà l'opportunità di sperimentare modi nuovi di pensare e vivere. Diventa attiva quando ci porta a sviluppare le nostre migliori qualità, nella consapevolezza che non può esserci un cambiamento nel mondo se non partiamo prima dall’essere umano. La Filosofia Attiva proposta da Nuova Acropoli è quindi un approccio pratico alla filosofia, utile per capire e vivere la propria vita da protagonisti.



L’incontro di presentazione del corso si terrà mercoledì 26 aprile alle ore 18:30 presso la sede di Nuova Acropoli L’Aquila sita in via Orazio Giuliani n. 4, Loc. Monticchio. Il corso proposto è gratuito e prevede 12 incontri settimanali che uniscono teoria e pratica filosofica, della durata di due ore, ed il linguaggio utilizzato è semplice e diretto



Per avere maggiori informazioni è possibile contattare l’Associazione al numero 333.9906989 oppure scrivere una e-mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. e visitare il sito www.nuovaacropoli.it.