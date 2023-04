Francesco Paolantoni da sold out al Talia di Tagliacozzo

“O…Tello, O…Io!” lo spettacolo di Francesco Paolantoni previsto martedì 25 aprile 2023 alle ore 18:00 che va a concludere la stagione teatrale di prosa, musica e cinema 2022/23 del Teatro Talia di Tagliacozzo si chiude con un sold out.

La commedia prodotta da I Due, in coproduzione con Artisti Riuniti e Mente Comica, vedrà sul palco oltre a Francesco Paolantoni, nella duplice veste di attore e regista dello spettacolo, Stefano Sarcinelli, Arduino Speranza, Raffele Esposito, Viola Forestiero, Felicia Del Prete.

«Chiudere la stagione di prosa con un tutto esaurito ci conferma che investire in cultura, in questo caso specifico nel Teatro, è un’azione ancora importante e fondamentale che l’Amministrazione della Città di Tagliacozzo sostiene con forza e lungimiranza; dopo un periodo di grande difficoltà, il fatto che il teatro sia tornato ad essere un luogo importante per la comunità ci rincuora e ci incoraggia a continuare a lavorare in questa direzione» ha dichiarato Patrizio Maria D’Artista, direttore artistico della stagione di prosa e Presidente di Meta Aps che l’ha promossa.

«Per “O…Tello, O…Io!” accoglieremo spettatori provenienti da diversi territori, e questo dato ci ha spinto a fare un omaggio alla città e al suo pubblico con un ulteriore spettacolo fuori stagione il 27 aprile: “Alza la voce” con Giulia Michelini e Paola Michelini, sicuri di una grande risposta da parte del magnifico pubblico del Teatro Talia che ci ha accompagnato per ben 10 appuntamenti».

Soddisfatti per i risultati ottenuti nella stagione 2022/2023, l'Amministrazione della Città di Tagliacozzo e la direzione artistica del Teatro Talia, hanno deciso dunque di inserire in cartellone uno spettacolo fuori programma per omaggiare il pubblico: “Alza la voce”, di Giulia Michelini e Paolo Civati, con Giulia Michelini e Paola Michelini per la regia di Paolo Civati, andrà in scena giovedì 27 aprile alle ore 21.00 in collaborazione con il Teatro Stabile d'Abruzzo e Stefano Francioni Produzioni.

I biglietti sono in vendita presso il Tagliacozzo Turismo - Info Point in piazza Duca degli Abruzzi e sulla piattaforma online Oooh.events, con le seguenti tariffe speciali: tariffa unica € 10. Per gli abbonati e per gli studenti e ragazzi fino ai 25 anni la tariffa è di € 5.

Il giorno dello spettacolo sarà possibile acquistare i biglietti sia online che presso il Botteghino del Teatro. Per informazioni contattare il numero 329.9339837, collegarsi alle pagine social Facebook, Instagram, Twitter del Teatro Maria Caniglia o al sito www.teatromariacaniglia.com