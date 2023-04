Torna il concerto del 1 maggio a Popoli

L’Amministrazione Comunale di Popoli celebra il 1° Maggio - Festa dei Lavoratori anche in musica, come nella tradizione, per offrire ai Cittadini ed ai Turisti presenti una ghiotta occasione di aggregazione e di fruizione culturale.

L’evento, ad ingresso gratuito, si svolgerà all’interno della nuova Sala Polifunzionale Gran Guizza in Viale Bruno Buozzi (complesso scolastico G. Paolini) a Popoli, al sicuro da cattive condizioni atmosferiche, che purtroppo sono abbastanza frequenti in questi periodi, di pomeriggio, alle 18,00.

Il concerto scelto sarà a cura del quintetto ROXY & SOUL, musicisti abruzzesi noti e di navigata esperienza, che propongono il progetto “Live - Blues e Derivati”.

Il repertorio, basato soprattutto sulle interpretazioni vocali, naviga nello sconfinato mare del jazz con una rotta fortemente contaminata dal blues, dal soul, dal funk… e con una opportuna strizzatina d’occhio alla musica italiana d’autore. In altre parole: un raffinato percorso musicale che tocca standards di jazz & latin, musiche ed interpretazioni note di Nina Simone, Eva Kassidy, Dianne Schurr, Sade, Eagles, George Benson, Stevie Wonder, Sting, Diana Krall,… Pino Daniele, Paolo Conte, Rossana Casale, Mina, Fabio Concato, Ivano Fossati, Lucio Battisti,… Si tratta quindi di belle emozioni assicurate.

Questo il line-up dell’evento: ROSSELLA GANGA, voce MASSIMO DOMENICANO, piano e tastiere MARCELLO CHELLA, chitarra PATRIZIO LEPORATI, basso GIANROCCO JERRY RADUCCI, batteria