Al cinema Zeta il documentario "Trieste è Bella di Notte", l'iniziativa promossa dall'Arci

Nella giornata di mercoledì 26 aprile 2023 Cinema Teatro Zeta, in via Rodolfo Volpe Monticchio in collaborazione con il Circolo Arci Querencia verrà proiettato alle ore 20:30 il film Trieste è Bella di Notte.

Si tratta di un documentario a cura di Andrea Segre, Matteo Calore, Stefano Collizzolli che racconta cosa accade al confine interno dell´Unione Europea, tra Italia e Slovenia, attraverso la voce di alcuni migranti respinti.

Le loro storie si intrecciano con le immagini realizzate con i telefonini durante i lunghi viaggi e con le contraddizioni e il dibattito all’interno delle Istituzioni italiane. Trieste e´ bella di notte sará proiettato nella settimana delle celebrazioni del 25 aprile, per ricordare come l´antifascismo é democrazia e difesa dei diritti di tutte e tutti. (Il biglietto di ingresso avrà un costo di 7 euro)

Il circolo Arci inoltre ha inserito la proiezione del film all'interno del contesto sociopolitico degli ultimi giorni al fine di sottolineare l'importanza dell'iniziativa, di seguito il testo della nota

"In questi giorni il governo Italiano ha dichiarato lo stato di emergenza immigrazione ed approvato il cosiddetto “decreto Cutro”, azioni volte esclusivamente a creare ulteriori ingiustizie e nuovi irregolari, continuando a proporci una narrazione distorta del fenomeno immigratorio a livello italiano ed europeo.

Le luci rimangono puntante sul confine mediterraneo, su presunti scafisti da punire come unici responsabili degli arrivi via mare. Nessuna voce istituzionale invece si esprime sulla rotta balcanica, che attraversa anche il nostro paese all´altezza di Trieste, e sui respingimenti che le stesse forze dell´ordine Italiane eseguono ignorando completamente il diritto internazionale. Il Ministero dell’Interno definisce queste operazioni “riammissioni informali” e le ha introdotte nel maggio 2020. A gennaio 2021 il Tribunale di Roma le ha sancite come illegali e sono state sospese fino al 28 novembre 2022, quando il Ministro Piantedosi le ha riattivate. "