“Rinasci con lo sport”: successo per la tredicesima edizione dell’Hip Hop Festival all’Aquila

“Rinasci con lo sport - promuovere L'Aquila con lo sport 2023”, l’iniziativa promossa e finanziata dal Comune dell’Aquila, è partita con la 13esima edizione dell’Hip Hop Festival (Hhf), la prima dopo la pandemia, sabato 22 aprile nel complesso sportivo del Cus a Centi Colella.

Ideato e diretto da Alice Cimoroni, l’evento ha raccolto in città ottocento ballerini provenienti da tutta Italia, anche giovanissimi, diverse associazioni sportive e numerosi spettatori. Al Festival, nato con lo scopo di offrire opportunità e confronto stilistico a tutti gli appassionati del genere, ha partecipato anche l’assessore allo Sport Vito Colonna che ha portato il saluto del sindaco.

La giornata si è aperta con due workshop: il primo guidato dal performer Samuele Barbetta, il secondo da Orlando Moltoni, per poi entrare nel vivo della “Choreo Competition” che ha visto ben sessanta coreografie in gara. La giornata si è, poi, conclusa con le esibizioni del “Solo-duo/trio-crew baby” e del “Crew little talents medium e large” con lo showcase di Ludovica Grimaldi, ballerina del Paq Center e conosciuta anche per aver frequentato la scuola di Amici ‘22.

Nel corso della giornata non sono mancate le sorprese: un premio Best Chyper assegnato durante una sessione di allenamento freestyle e una serrata competizione “crew vs crew” che ha infiammato gli spettatori increduli.

Un evento che ha fatto registrare un ottimo risultato in termini di pubblico e che dà appuntamento a tutti gli appassionati del genere all’edizione del prossimo anno, prevista per il 20 e il 21 aprile.