Tra natura e accoglienza si apre il "Mese delle Oasi" tanti gli eventi tra questi un forum pubblico

L’Oasi WWF e Riserva Naturale Regionale “Lago di Penne” ha aperto, sabato scorso, il calendario degli eventi dedicati al Mese delle Oasi con un forum pubblico presso il Centro di Educazione Ambientale “Antonio Bellini”, affrontando il tema della solidarietà e della natura intesa come accoglienza. A ispirare l’evento, la presenza nell’Oasi di due CAS, Centri di Accoglienza Straordinaria dei migranti richiedenti protezione internazionale e dei rifugiati in fuga dagli eventi bellici del conflitto russo-ucraino.

A confrontarsi con la vasta platea cosmopolita e multietnica, il sindaco del Comune di Penne Gilberto Petrucci, il Presidente Nazionale del WWF Italia Luciano Di Tizio, il Presidente del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga Tommaso Navarra, l’Assessore comunale Nunzio Campitelli, componente del Comitato di Gestione del Lago di Penne. Gli interventi sono stati coordinati dal Direttore della Riserva Fernando Di Fabrizio. Contributi sono pervenuti dal sindaco di Montebello Di Bertona, dai sindaci che hanno guidato in passato il Comune di Penne e che hanno contribuito alla nascita dell’Oasi WWF e della Riserva Naturale Regionale “Lago di Penne” e dal Presidente di Legambiente Abruzzo Giuseppe Di Marco.

Tema comune di tutti gli interventi, la Riserva e l’Oasi quale esempio di buone pratiche nella tutela, conservazione e valorizzazione dell’ambiente (anche attraverso il monitoraggio del territorio attraverso l’uso di droni con i sistemi APR), ma anche nella promozione del turismo sostenibile con la realizzazione di una importante rete sentieristica per la fruizione del territorio e la individuazione di nuove attività ricreative quali l’escursione sul lago in canoa canadese e il parco avventura.

Il sistema di accoglienza della Riserva con la presenza dei CAS Collalto e Lapiss e la gestione di un centro diurno per disabili presso il CEA Bellini, come annunciato dal Sindaco Petrucci, è destinato a essere implementato estendendo la propria azione al tema della terza età grazie alla nascita presso l’Aula Verde di un centro diurno per anziani presumibilmente nel prossimo mese di giugno 2023.

Questi temi saranno divulgati al pubblico nel ricco calendario degli eventi organizzati per il mese dedicato alle Oasi WWF, eventi aperti al pubblico, alcuni su prenotazione, e ampliamente divulgati nel sito internet del WWF nelle pagine dedicate all’evento. La giornata del 22 aprile a Penne, si è chiusa con la proiezione del video inedito “Viva l’Italia” di Fernando Di Fabrizio e con la presentazione del dossier “La collina dell’armonia” a cura del coordinatore dei CAS Lapiss e Collalto Damiano Ricci.