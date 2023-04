A Succiano nasce il premio letterario "La Solagna" in memoria di Marianna Baronio

La Pro Loco di Succiano, con il patrocinio del Comune di Acciano e del Parco Regionale Sirente – Velino, ha indetto la prima edizione del Premio Letterario “La Solagna”, intitolato alla memoria di Marianna Baronio, giovane aquilana scomparsa prematuramente a soli 26 anni con una forte passione per la poesia e per la scienza.

L’iniziativa vuole coinvolgere i giovani e adulti di tutte le età attraverso la condivisione di poesie per mantenere vivo il ricordo di Marianna, nella cornice delle montagne da lei tanto amate. Le opere, inedite ed a tema libero, dovranno pervenire entro e non oltre il 05 maggio 2023. La premiazione avverrà il 03 giugno 2023 presso la Sala Polifunzionale “Marianna Baronio” in via San Giovanni a Succiano (AQ).

Per tutte le altre informazioni relative al concorso e su come iscriversi e partecipare, si può consultare la pagina web http://www.concorsiletterari.it/concorso,12233,Premio%20letterario%20%22La%20Solagna%22.

Di seguito un estratto di una sua poesia intitolata “Coraggio”:

“Alza la fronte, spiega le spalle, respira.

Puoi fare di più

che aspettare una barca

che ti venga a salvare:

puoi costruire una zattera,

impugnare due remi, issare una vela. […] Anche la zattera peggiore

è un monumento al coraggio.”