25 aprile con ingressi da record al MuNDA, registrati quasi 2500 visitatori

Nella sola giornata di ieri 25 aprile, in cui l'ingresso nei musei è stato gratuito per la prima volta in tutti i musei nazionali, è stato registrato il dato record di 2476 visitatori al MuNDA.

Incontenibile e continua la fila al Mammut nel Castello Cinquecentesco, definito stupefacente da chi lo ha visto. I numeri confermano il grande trend cittadino che vede le due sedi del MuNDA le principali protagoniste di turismo culturale con circa 4700 visitatori complessivi nel lungo week end da sabato 22 a martedì 25.

Il Museo Nazionale d’Abruzzo anche questa volta si attesta, nella lista del MiC, fra i musei più visitati d’Italia.

Le aperture straordinarie del Mammut, al Castello Cinquecentesco, continueranno nei week end fino al 7 maggio dalle 10.00 alle 18.00 (ultimo ingresso ore 17.30) Biglietto unico anche per visitare il MuNDA, a Borgo Rivera, orario 8.30/19.30 (ultimo ingresso ore 19.00)