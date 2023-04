Con due giorni di anticipo a L'Aquila si celebra la giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro

Nella mattinata di oggi con due giorni di anticipo nella città dell'Aquila, all'interno del Campus dell'Edilizia Ese-Cpt, è stata celebrata la Giornata mondiale della sicurezza del lavoro con il convegno "La sicurezza: patrimonio comune". Hanno preso parte all'evento tutte le principali associazioni datoriali e tutto il mondo locale dell'edilizia.

Al centro della giornata il drammatico tema degli incidenti sul lavoro ed in particolare quello delle così dette "morti bianche", con un pensiero iin particolare rivolto ad Ibrahima Dramè, l'operaio 24enne morto a Teramo lo scorso 12 aprile dopo essere precipitato da un ponteggio.

"Abbiamo decido di ricordare nella giornata di oggi a noi tutti, che cos'è la formazione sulla sicurezza. L'abbiamo voluto fare qui, simbolicamente nella nostra scuola" queste le parole di Sergio Palombizio, Presidente Ese Cpt L'Aquila, il quale ha proseguito "Dobbiamo impegnarci a parlare e discutere sempre di questo tema, affinché le cose possano andare verso il meglio. Dobbiamo essere qui a ricordare, sempre a tutti noi, che gli incidenti non devono più succedere, il nostro impegno sarà quello di arrivare ad azzerarli completamente."

Presente all'evento anche il Presidente dell'ANCE L'Aquila Gianni Frattale il quale ha riconosciuto che attualemente azzerare gli incidenti sul lavoro è impossibile, soprattutto in un settore come quello in cui si muove l'ANCE, certamente però c'è da fare molto di più sulla sicurezza sul lavoro.

"Una cosa è certa" ha dichiarato Frattale "la sicurezza sta a cuore a tutti, principalmente ai costruttori, alle famiglie. Perché quando c'è un incidente in cantiere sia piccolo che grave significa tutto il sistema fallito e quando un sistema fallisce c'è qualcosa che non va. Noi abbiamo una legge che è completa, che è la legge 81 del 2008, tant'è che è stata rivista, con qualche piccolo aggiustamento nel 22. Ciò significa che il sistema è completo."

Inoltre Frattale ha sottolineato come le cause degli incidenti sul lavoro trovino le loro cause all'interno dei cantieri stessi ed è per questo che è necessario individuare una figura che abbia la delega della sicurezza, il preposto della sicurezza che deve stare fisso nel quel cantiere in questo modo per il Presidente si deve "dare una botta al cerchio. Una botta alla cura". Poi si può anche creare un tavolo che parta dall'Aquila da questo centro d'eccellenza per perfezionare il bene e il futuro dei lavoratori. Queste le proposte avanzate dal Presidente.