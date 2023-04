Sarà Deborah Rossi di Castel di Sangro la prima pilota con Ita Airways a guidare un volo intercontinentale.

Nel campo dell'aviazione l'Abruzzo si attesta un primato d'eccezione, sarà infatti una donna di Castel di Sangro, Deborah Rossi, la prima pilota con Ita Airways che potrà guidare un volo intercontinentale.

Si tratta di un incarico prestigioso che rompe pregiudizi e clichè da cui troppo spesso veniamo avvolti.

Abbiamo intervistato ai nostri microfoni il sindaco di Castel di Sangro Angelo Caruso per commentare questa bella notizia:

"Si tratta di un bel primato per l'Abruzzo. L'incarico assegnato alla nostra Debora infrange un tabù in un settore che era sostanzialmente sempre appartenuto agli uomini. Deborah è una ragazza che si è sempre distinta per questa sua passione per l'aeronautica sin da bambina."

Peraltro questa giovane donna non è nuova alle cronache perché, è stata protagonista di un salvataggio di un aereo in avaria. Grazie al suo contributo sono state salvate alcune centinaia di persone, circa 200.

Il sindaco Caruso ha sostenuto di custodire gelosamente il ricordo del racconto di questo episodio, che generò prima timore e poi grande soddisfazione, ascoltato direttamente dalla bocca della pilota.