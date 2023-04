EURES Targeted Mobility Scheme, l'evento-laboratorio a Palazzo Camponeschi

Nell'ambito delle attività di promozione dell’iniziativa europea EURES Targeted Mobility Scheme si realizzerà un evento/laboratorio a L’Aquila il 4 Maggio 2023, dalle ore 15.00 alle 19.00, presso gli spazi del Rettorato - Palazzo Camponeschi. L’evento è promosso da Eurodesk Italy, in collaborazione il Punto Locale Eurodesk dell’Aquila - Informagiovani del Comune dell'Aquila e la rete nazionale EURES ITALIA.

L’iniziativa è finalizzata a facilitare l'utilizzo delle opportunità - di lavoro, tirocinio e apprendistato in Europa - offerte dal programma EURES Targeted Mobility Scheme. All’evento possono partecipare tutti i cittadini di età superiore ai 18 anni (prioritariamente alla fascia di età 18-35) interessati ad acquisire nuove competenze professionali e/o rafforzare quelle già possedute mediante esperienze di lavoro, tirocinio e/o apprendistato in uno dei paesi europei partecipanti all’iniziativa (tutti i Paesi UE + Islanda e Norvegia).

Il laboratorio di orientamento è formato da due sessioni della durata di circa 2 ore ciascuna.

La prima sessione è dedicata ad un’attività di conoscenza dei partecipanti, alla presentazione dell’iniziativa EURES TMS e ad una prima analisi delle competenze possedute.

La seconda sessione del laboratorio è focalizzata sulla parte di empowerment e prevede una simulazione di registrazione nella piattaforma EURES TMS, a cui seguirà un’attività finalizzata a far emergere e a considerare in una prospettiva di occupabilità le competenze possedute. Nella parte finale si analizzerà il percorso di mobilità suddiviso per tappe, individuando, anche attraverso un lavoro di gruppo, i potenziali ostacoli rilevabili e le possibili soluzioni alla partecipazione all’iniziativa.

La partecipazione ai laboratori è gratuita, ma i posti sono limitati e l’iscrizione è obbligatoria. La pagina per iscriversi è la seguente: https://etms.eurodesk.it/lab-laquila.