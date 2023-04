"Lavoro, diritti e aree interne", il 1 maggio della Cgil e dell'Anpi a L'Aquila

C’è un filo rosso che lega le date fondative del nostro paese: quelle in cui si celebra la riconquistata libertà, la fine della guerra e dell’oppressione, la rinascita della dignità delle persone e dei loro diritti fondamentali, primo fra tutti quello al lavoro. A 75 anni dalla promulgazione della Costituzione, i principi e i valori in essa contenuti sono più attuali che mai. Per questo CGIL e Anpi della Provincia dell’Aquila, nel giorno della Festa dei Lavoratori e a chiusura delle iniziative per il 25 aprile, chiamano i cittadini a riflettere e impegnarsi su temi che assumono un’importanza e una gravità particolare nei paesi dell’Abruzzo interno e montano dove le opportunità, i servizi, lo stato sociale e i costi quotidiani rendono sempre più faticoso e complesso vivere.



Il convegno si terrà lunedì 1 maggio alle ore 17.00 a Scoppito, presso il Centro Interparrocchiale "San Domenico Savio", in Piazza Fiume nella frazione di Collettara.



Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Scoppito, Loreto Lombardi, interverranno Francesco Marrelli (Segretario Cgil della Provincia di L'Aquila), Betty Leone (Vice Presidente Nazionale Anpi), Alfonso D'Alfonso (Coordinatore Regionale Demos), Simona Giannangeli (Consigliera comunale dell'Aquila), Nello Avellani (Coordinatore della Costituente PD), Andrea Salomone (Arci Solidarietà L'Aquila). L’incontro sarà moderato da Valentina Raparelli.