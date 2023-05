Il 1° maggio a San Demetrio ne' Vestini: premiati gli esercenti con 30 anni di attività

In occasione della Festa dei Lavoratori, il sindaco di San Demetrio ne' Vestini, Antonio Di Bartolomeo, e l’amministrazione comunale hanno consegnato riconoscimenti per gli esercenti che hanno raggiunto i 30 anni di attività.

"Per il primo anno - ha sottolineato il sindaco per l'occasione - abbiamo voluto dedicare la giornata dei lavoratori alle attività più longeve di San Demetrio. Un piccolo gesto per le attività locali, diventate da decenni un punto di riferimento per le famiglie e un simbolo di sandemetranità. Abbiamo conferito un premio simbolico ringraziando chi, nel corso degli anni, affrontando le difficoltà e le avversità, ha continuato a fornire un importante servizio alla nostra comunità. Questa è solo la prima edizione di quello che diventerà un appuntamento fisso annuale per San Demetrio, considerata la presenza nel nostro paese di oltre 130 partite IVA ed attività di liberi professionisti. Per il primo anno e per gli anni a venire, il 1 maggio sarà il giorno in cui saranno riconosciuti i sacrifici delle attività imprenditoriali, la mole di lavoro e l’indotto che creano per loro, per i propri dipendenti e per il territorio. In questo primo maggio la nostra comunità ha vissuto tante emozioni stringendosi intorno ai suoi lavoratori storici ed augurando diversamente una buona festa dei lavoratori a tutti".

Molto sentita e partecipata la premiazione, avvenuta sulla base dei dati forniti dalla Camera di Commercio dell'Aquila, alla presenza dello stesso sindaco, del presidente del Consiglio comunale, Giuseppe Ciccone, della Giunta comunale e dei consiglieri comunali.

Il sindaco, ripercorrendo la storia che ha portato nel 1924 al riconoscimento del 1° maggio come “Giornata nazionale dei lavoratori”, ha voluto sottolineare l’importanza delle piccole e medie imprese nel tessuto sociale sandemetrano e in quello nazionale. Partendo dall’affermazione di Darwin per cui “il lavoro nobilita l’uomo”, si è fatto riferimento ad alcuni aforismi d’autore, “Ai miei obblighi” di Pablo Neruda e “Lavoro di donna” di Maya Angelou, sull’importante tema del lavoro e sul lavoro domestico delle donne.

In un clima di festa non sono mancati i momenti di commozione ad ogni consegna di attestato di merito. In particolar modo per l’imprenditore edile Domenico Calocero, venuto a mancare da qualche mese, e per il quale erano presenti la moglie Antonella e la figlia Lorenza.

Tra i tanti imprenditori presenti anche la Signora Anna Leonardis che, all’età di 93 anni e con 67 anni di lavoro autonomo alle spalle, ogni mattina apre la sua attività commerciale in perfetto orario.

Al termine della cerimonia, la dottoressa Angela Rossi ha anche donato al Comune di San Demetrio ne' Vestini un suo bellissimo dipinto del lago Sinizzo.

Gli imprenditori premiati per la prima edizione: Leonardis Anna, S.I.M.I.C. Srl, D’Ascenzo Leda Natalina, Calocero Domenico, Di Gasbarro Eusanio, Colicchia Gabriele, Commito Rachele, Centro Calzature Di Loreto Sas, Vestina Market Srl, Rosati Silvana, Termotecnica 2000 di Notareschi Daniele, Camelot di Scarsella Antonio & C., Design Sam di Mastrangeli Felice Antonio, Lavanderia Moderna di Mirco Gisella, Ciccone Gino & Figli Snc, BL Termoimpianti di Barone Luciano, Elda e Marcello Di Fabio per Bar Sinizzo, Giovanni e Antonello Dox per la Dox Srl, Farmacia Dalla Montà Srl, Dott.ssa Angela Rossi.