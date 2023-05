Il Passo Possibile sollecita al recupero e riutilizzo dei lampioni di Piazza Duomo

Negli ultimi giorni hanno fatto molto discutere le decisioni estetiche prese dall'amministrazione per quanto riguarda il rifacimento di Piazza Duomo. Tutto ciò è più che comprensibile dato che si tratta della piazza principale del capoluogo abruzzese ed era prevedibile che decisioni arbitrarie seppur volte al bene della città e alla sua modernizzazione e ricostruzione avrebbero generato malumori e malcontenti.

In particolare la polemica più aspra ha riguardato la questione lampioni. Infatti nei giorni scorsi il vicesindaco Raffaele Daniele ha presentato sui social il nuovo modelo di lampione che verrà apposto nella piazza e andrà a sostituire il modello precedente disegnato dall'illustre e raffinato architetto aquilano Giuseppe Santoro.

Saranno lampioni moderni a prendere il posto di quelli invece considerati ormai d'epoca in stile liberty. Questi ultimi fra l'altro sono stati rimossi dalla piazza già dal 6 marzo 2023 per l'inizio dei lavori sulla piazza. Proprio su tale rimozione e sul comportamento da adottare nei confrnti dell'arredo urbano in questione sono intervenuti i consiglieri comunali del Passo Possibile Elia Serpetti, Alessandro Tomassoni, Emanuela Iorio e Massimo Scimia.

Il gruppo consiliare solecita il comune al recupero e alla ricollocazione dei vecchi lampioni rimossi da Piazza Duomo. Ad onor del vero il Passo Possibile, su sollecitazione di Valentina Di Nardo e del Consigliere comunale Elia Serpetti già in data 23 marzo scrisse al sindaco su questa tematica senza avere alcuna risposta. In quella lettera si chiedeva conto della loro temporanea collocazione in custodia e conservazione, e veniva contestualmente lanciata l’idea di riutilizzare gli stessi nelle frazioni, in periferia o nei luoghi in cui potessero essere necessari e ancora utili.

Oggi in seguito agli eventi degli ultimi giorni e al fermento che si è generato intorno alla vicenda i Consiglieri tornano a chiedere risposte all'amministrazione.

Di seguito il testo della lettera inviata dai Consiglieri al Primo cittadino

" Egregio Sig. Sindaco, i lampioni di Piazza Duomo, ancor più che elementi del paesaggio urbano sono pezzi di storia molto caratterizzanti della nostra città, monumenti di un'epoca passata, quella degli anni Ottanta, in cui ci si preoccupò non solo dell'utilità tecnologia ma anche dell'estetica, sebbene alquanto peculiare. Disegnati dal compianto Giuseppe Santoro, illustre e raffinato Architetto aquilano che tanto ha amato la sua città, fu realizzato un impianto nascosto di cavi a utilità proprio delle lampade, molto graziose e con un supporto decorativo in ferro, che attualmente possono, a ragione, considerarsi a tutti gli effetti "d’epoca".

Tutto ciò è sopravvissuto fino agli attuali lavori di riqualificazione di Piazza Duomo per cui gli storici lampioni, ritenuti incompatibili col nuovo assetto più moderno, sono stati rimossi e meriterebbero una degna collocazione, come accade altrove in Musei dedicati, e non in un anonimo deposito, dimenticati lì e non più utilizzati. Ancor più bello, ed è anche questo il motivo del nostro intervento, che una volta conservate queste vecchie lanterne possano essere riutilizzate altrove, in modo da poter continuare a svolgere regolarmente la propria funzione, per esempio nelle nostre frazioni e periferie, dove si armonizzerebbero al meglio con le loro specificità architettoniche.

Pertanto, su proposta della nostra concittadina VALENTINA DI NARDO, i sottoscritti Consiglieri comunali di “IL PASSO POSSIBILE” sono a richiederle di valutarne innanzitutto una degna conservazione, con il nostro impegno, al contempo, di provvedere alla loro ricollocazione e istallazione in quei luoghi utili alla collettività, magari sottoforma di accordo con le ASBUC, ADUC e Pro Loco di frazioni e realtà periferiche, che ben conoscono le esigenze del territorio d'appartenenza.

Nel ringraziarla dell'attenzione concessa e per l'impegno che vorrà prendere vista la bontà dell'iniziativa, siamo a porgerLe distinti saluti I Consiglieri del Passo Possibile