Presentato il nuovo ciondolo della collezione "I Love Abruzzo" dedicato a S.Domenico

Un nuovo ciondolo aggiunge alla collezione “I Love Abruzzo” del maestro orafo Giuliano Montaldi conquistando subito tutti. Si tratta del ciondolo dedicato a San Domenico che è stato presentato nella sala consiliare del Comune di Cocullo, alla vigilia della festa dei serpari, nell'ambito di una tavola rotonda incentrata sul valore dell’artigianato e sulla sua necessaria tutela di queste figure nell'Abruzzo interno.

"È stato un evento molto partecipato che ha visto diverse figure del mondo delle istituzioni, della politica e delle associazioni mettersi a confronto sul ruolo dell'artigianato e sulla sua tutela", ha spiegato il maestro orafo Montaldi a margine dell'iniziativa, "è stata altresì l'occasione per presentare San Domenico, il nuovo ciondolo della linea I Love Abruzzo dedicato al santo e al rito dei serpari".

Alla mattinata hanno preso parte il sindaco di Cocullo, Sandro Chiocchio, l’antropologo Ernesto Di Renzo, lo storico Giuseppe Grossi, il presidente provinciale di Cna, Francesco D’Amore, e di Confartigianato Aquila - Marsica Lorenzo Angelone, il presidente dell’ordine dei dottori commercialisti della Marsica, Valerio Dell’Olio, l’artigiana Valeria Gallese, l’Europarlamentare Elisabetta De Blasis, la senatrice Gabriella Di Girolamo, il vicepresidente della Regione, Emanuele Imprudente, il consigliere regionale Massimo Verrecchia, la consigliera Stefania Pezzopane e il sindaco di Lecce nei Marsi, Augusto Barile che sono intervenuti e hanno espresso il loro parere sull'importanza di valorizzare il mondo dell'artigianato in particolare nell'Abruzzo interno.

Il ciondolo è stato apprezzato per la sua valenza simbolica, ma anche per il ricco bagaglio di storia e di cultura che è alla base della ricerca del maestro Montaldi, è già in vendita negli store e sull'e-commerce