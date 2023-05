Dall'8 maggio sarà operativo lo sportello bandi della Fondazione Carispaq

Sarà operativo a partire dal prossimo 8 maggio lo Sportello Bandi per gli enti del terzo settore realizzato dalla Fondazione Carispaq in collaborazione con il Consorzio Punto Europa.

Il servizio è diretto alle Associazioni e agli altri Enti del terzo settore sulle opportunità di finanziamento pubblico e privato a valere di bandi regionali, nazionali ed europei. I potenziali beneficiari saranno accompagnati nella fase di pre-istruttoria e di pre-fattibilità delle proposte progettuali, al fine di verificare la possibile ammissibilità e finanziabilità delle iniziative proposte.

In questa prima fase del progetto, il servizio sarà presente a L’Aquila, Sulmona e Avezzano, a partire dall’ 8 maggio con aperture predefinite e su appuntamento prenotando tramite il sito della Fondazione Carispaq www.fondazionecarispaq.it

Di seguito il programma delle aperture dello sportello:

8 MAGGIO 2023: L’Aquila dalle ore 10 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle 17.30 c/o Fondazione Carispaq Corso Vittorio Emanuele II n. 196;

22 MAGGIO 2023: Sulmona dalle ore 10 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle 17.30 c/o Fedircit in Via Giammarco n. 9;

5 GIUGNO 2023: Avezzano dalle ore 10 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle 17.30 c/o Ex Scuola Montessori in Via Fontana;

26 GIUGNO 2023: L’Aquila dalle ore 10 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle 17.30 c/o Fondazione Carispaq Corso Vittorio Emanuele II n. 196;

10 LUGLIO 2023: Sulmona dalle ore 10 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle 17.30 c/o Fedircit in Via Giammarco n. 9;

24 LUGLIO 2023: Avezzano dalle ore 10 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle 17.30 c/o Ex Scuola Montessori in Via Fontana;

4 SETTEMBRE 2023: L’Aquila dalle ore 10 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle 17.30 c/o Fondazione Carispaq Corso Vittorio Emanuele II n. 196.

25 SETTEMBRE 2023: Sulmona dalle ore 10 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle 17.30 c/o Fedircit in Via Giammarco n. 9;

9 OTTOBRE 2023: Avezzano dalle ore 10 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle 17.30 c/o Ex Scuola Montessori in Via Fontana;

30 OTTOBRE 2023: L’Aquila dalle ore 10 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle 17.30 c/o Fondazione Carispaq Corso Vittorio Emanuele II n. 196.

13 NOVEMBRE 2023: Sulmona dalle ore 10 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle 17.30 c/o Fedircit in Via Giammarco n. 9;

27 NOVEMBRE 2023: Avezzano dalle ore 10 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle 17.30 c/o Ex Scuola Montessori in Via Fontana.