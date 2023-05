Agricoltura e Caccia: Il “selecontrollo” utile al patrimonio agricolo locale

Venerdì 28 aprile u.s. presso la sala degli Usi Civici di Tempera (Aq), si è svolta la consegna, alle cacciatrici e ai cacciatori iscritti alla Sezione Provinciale della Federazione Italiana della Caccia dell’Aquila, degli attestati del corso di “Cacciatore di selezione” organizzato dalla stessa Sezione.

All’evento, coordinato dal Presidente Provinciale Federcaccia Giovanni Vicentini, e dal Vice Presidente Antonio Gentile, moderatore dell’incontro, sono intervenuti il Vice Presidente della Regione Abruzzo Assessore Dr Emanuele Imprudente, diversi esponenti del Comune e della Provincia di L’Aquila, il Dr. Fabrizio Lobene Presidente prov.le della Federazione Regionale degli Agricoltori d’Abruzzo e l’ing. Franco Porrini Coordinatore degli Ambiti Territorialidi Caccia della Regione Abruzzo.

Fra le mansioni principali del selecontrollore c’è quella di coadiuvare gli Agenti Venatori provinciali in tutti gli interventi di controllo (principalmente numerico) di quelle specie animali, che per eccessiva protezione o per ottimale insediamento nel territorio, vengono dette invadenti.

Uno degli animali che più spesso è sottoposto a caccia di selezione, e che dunque è oggetto delle attenzioni del selecontrollore, è sicuramente il cinghiale, la cui riproduzione eccessiva causa problematiche interne al gruppo, ed esterne, rivolte in special modo all’attività agricola.

Per questi motivi, nell’incontro, è stato ribadito ancora una volta quanto siano importanti i rapporti, tra mondo agricolo e mondo venatorio, improntati al reciproco riconoscimento e valorizzazione dei diversi, ma fortemente interconnessi, ruoli.