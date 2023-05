Officine sperimentali lancia l'iniziativa "Puliamo Valle Lancia"

Domenica 7 maggio Officine Sperimentali metterà in atto una delle pratiche che sta più a cuore: la pulizia del pianeta e, quindi, la cura.

L’incontro, che si svolgerà per l’intera giornata in Valle Lancia, non sarà solo un momento di pulizia, ma di conoscenza del territorio attraverso le sue storie e attraverso la presentazione del progetto di Officine Sperimentali proprio sul territorio di Valle Lancia.

Un’occasione per parlare, confrontarsi e soprattutto per restituire alla natura un territorio migliore di come lo si è trovato. L’evento è patrocinato dal Parco Regionale del Sirente Velino e dal Comune di Gagliano Aterno.

Il ritrovo è previsto alle 9:30 nei pressi della fontana medievale di Gagliano Aterno (AQ).

Per info e prenotazioni: https://www.officinesperimentali.com/evento/puliamo-valle-lancia/