Biblioteca delle donne, al via il progetto "Tutti i colori della lettura"

Stamattina l’Associazione Donatella Tellini ha presentato, all’interno della Biblioteca delle Donne, il progetto “Tutti i colori della lettura” finanziato dal Centro per il libro e la lettura.

Il progetto, che rientra nel bando “Leggimi 0-6” indetto lo scorso anno dal Ministero della Cultura, nasce con lo scopo di far avvicinare bambine e bambini ai libri e al piacere della lettura ponendo particolare attenzione, in questo caso, alle questioni di genere.

Al progetto è affiancato anche il “Corso di formazione alla lettura ad alta voce e alla destrutturazione degli stereotipi di genere orientato all’infanzia (0-6)”, progetto realizzato sempre dall’Associazione Donatella Tellini con il coinvolgimento del Dipartimento di Scienze Umane dell’Università dell’Aquila. Il corso, rivolto in modo particolare alle studentesse e agli studenti di Scienze dell’Educazione e della Formazione, si strutturerà in sedici ore di teoria distribuite su sei incontri nella sede dell’Associazione e mira all’individuazione e alla successiva decostruzione degli stereotipi di genere attraverso lo sviluppo di una metodologia di lettura ad alta voce e l’utilizzo di libri per l’infanzia.

Silvia Frezza, Presidente dell’Associazione Donatella Tellini, sottolinea l’importanza del progetto spiegando come esso rappresenti “un modo molto ben preciso e strutturato di agire lì dove si vorrebbe non far costruire stereotipi di genere, quindi agire come prevenzione, in quanto questo corso è pensato proprio per individuare stereotipi di genere già in tenera età, lì dove si fanno scelte particolari di colori, di giocattoli, di linguaggio, e quindi destrutturare questi stereotipi e promuovere modelli altri”.