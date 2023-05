Sulle tracce di Margherita d’Austria all'Istituto A. D'Aosta. Il progetto in collaborazione con Comune e MuNDA

Saranno presentati il 5 maggio alle ore 10:30 presso la Sala Rivera di Palazzo Fibbioni i risultati del progetto didattico “Sulle tracce di Margherita d’Austria”, realizzato nell'ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento dalle studentesse e dagli studenti dell’Indirizzo Turismo dell’Istituto di Istruzione Superiore “Amedeo d'Aosta” in collaborazione con la Sezione aquilana di Italia Nostra “Carlo Tobia”. L’attività degli allievi, guidati dal tutor esperto di Italia Nostra, Mauro Congeduti, che ne ha curato la formazione in collaborazione con le docenti tutor dell’Istituto “Amedeo d’Aosta”, Francesca Saveria Donati e Filomena Persi ha avuto come finalità l’ideazione di un percorso di trekking urbano tematico, incentrato sulla figura di Margherita d’Austria e sull’epoca del suo governatorato in città.



Il progetto, dopo la fase di studio, ricerca e documentazione, che ha previsto anche una visita all’Archivio di Stato dell’Aquila, alla Biblioteca Regionale “Salvatore Tommasi” e al Museo Munda, un incontro con la scrittrice Monica Pelliccione e due uscite sul territorio, ha portato alla realizzazione, su una piattaforma destinata allo storytelling e messa a disposizione dal Settore Educazione di Italia Nostra, di un itinerario turistico cittadino dei luoghi margaritiani corredato di informazioni di carattere storico-artistico e prettamente turistiche.



Al workshop, moderato dalla Referente PCTO dell’Istituto “Amedeo d’Aosta”, Tiziana Falancia, interverranno il Sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, l’Assessore al Turismo del Comune dell’Aquila, Ersilia Lancia, la Dirigente Scolastica dell’Istituto di Istruzione Superiore “Amedeo d’Aosta”, Maria Chiara Marola, il Presidente della Sezione di Italia Nostra “Carlo Tobia”, Vincenzo Giusti, il tutor esperto di Italia Nostra, Mauro Congeduti, la Direttrice dell’Archivio di Stato dell’Aquila, Marta Vittorini, la Direttrice del Museo MuNDA, Federica Zalabra, la Responsabile della Biblioteca Regionale “Salvatore Tommasi”, Alessandra Lucantonio, la giornalista e scrittrice, Monica Pelliccione e le studentesse e gli studenti delle classi III, IV e V dell’indirizzo Turismo che hanno partecipato al progetto (Sofia C., Giorgia C. Alexandra D.P., Giulia G., Laura G., Sofia I., Gaia L., Alessia P., Marika P., Delia P., Alessia O., Massimo T., Leonardo T., Ivan V., Elisa B, Maria G., Roberta M., Federica R., Carmen V., Elaine B.).



Nel corso dell’evento, inoltre, verrà presentata l’iniziativa aperta alla cittadinanza in programma per il giorno 7 maggio (dalle 15:00 alle 18:30) studentesse e studenti dell’indirizzo Turismo guideranno quanti vorranno partecipare alla scoperta dei luoghi legati alla presenza di Margherita d’Austria a L’Aquila attraverso tre itinerari che comprendono anche una visita a Palazzo Fibbioni, grazie alla collaborazione con il Comune dell’Aquila, e una visita gratuita al Museo MuNDA. Sarà possibile anche prenotare uno dei tre itinerari, servendosi del sito web appositamente realizzato dagli studenti della classe VC dell’Indirizzo Informatica che hanno collaborato all’iniziativa con la supervisione delle docenti Lorella Orsini e Alessia Verticchio.