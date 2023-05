L'arrivo della primavera con "L'Aquila in Fiore": mostra mercato, laboratori e creatività nel cuore della città

Il 7 maggio 2023, il Parco del Castello Cinquecentesco di L'Aquila si trasformerà in un luogo magico dove i fiori, i colori e la creatività saranno protagonisti assoluti.



L'Associazione Bambini di Ieri e di Oggi, con il contributo del Consiglio Regionale dell'Abruzzo, della Fondazione Carispaq e del Comune dell'Aquila, organizza "L'Aquila in Fiore", una mostra mercato che vuole celebrare la primavera e la bellezza del territorio aquilano.



Durante l'evento, il parco si animerà di vita con la presenza di piante, fiori, prodotti della terra, prodotti dell'alveare, marmellate, sciroppi, liquori e tanto altro ancora. Ma non solo: il visitatore avrà anche la possibilità di ammirare l'artigianato artistico e handmade, con creazioni riconducibili al fiore e al suo mondo.



"L'Aquila in Fiore" non sarà solo una mostra mercato: l'evento prevede numerose attività collaterali che coinvolgeranno grandi e piccini. Sono previsti laboratori didattici e creativi, esposizioni artistiche e installazioni floreali, per fare vivere ai visitatori un'esperienza completa, un'occasione per socializzare, imparare e divertirsi all'insegna della creatività.

La manifestazione sarà anche un'occasione per far confluire sinergie ed energie.



L’obiettivo è far diventare il Parco del Castello Cinquecentesco, per un giorno, un luogo dove le persone si ispirano a vicenda e si scambiano idee e passioni. Un luogo dove la creatività e l'imprenditorialità si fondono per creare nuove opportunità e progetti per il futuro. L'evento è aperto a tutti e l'ingresso è gratuito.