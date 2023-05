Il tempo torna a scorrere per lo storico orologio Omega

Lo storico orologio della gioielleria Cardilli, le cui lancette hanno scandito i ricordi di generazioni di aquilani, torna oggi a funzionare.

L’opera di restauro è avvenuta su iniziativa del Rotary Club dell’Aquila ad opera di Loreto Cordeschi e grazie all’intuizione dell’architetto e socio Massimo Buccella. Non è la prima iniziativa dell’associazione a favore di piazze e monumenti simbolo del capoluogo di regione, come fu per la fontanina sotto Via Forte Braccio, o la ristrutturazione di Piazzetta Nove Martiri nel 2018-2019. Gli stessi lampioni del tratto dei portici in cui è presente l’orologio sono stati realizzati dal Rotary Club nel 1979.

L’orologio Omega, risalente al maggio del 1934 quando la gioielleria Cardilli si trasferì nella sede di Palazzo Federici, con l’avvenuto restauro, oltre che a riprendere la sua funzione, vede modificati anche i meccanismi che la consentono. Precedentemente, infatti, l’orologio aveva i comandi della centralina all’interno dei locali oggi di proprietà della gioielleria Cavallo. Durante il restauro, invece, l’idea è stata quella di dotarlo di una batteria esterna di lunga durata, con il vantaggio di non dover entrare all’interno di Palazzo Federici per farlo funzionare.

Grande la soddisfazione di Patrizia Masciovecchio, Presidente del Rotary Club L’Aquila, che lo definisce “un omaggio davvero dovuto alla città” e sottolinea come il Rotary Club senta particolarmente "il suo ruolo di club cittadino che deve lavorare per la città”.

Presente al momento del disvelamento dell’orologio di nuovo funzionante anche il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, che così commenta l’avvenuto restauro di un importante simbolo della città: “È un momento simbolico nelle varie accezioni del termine: intanto, perché questo orologio è un simbolo che ha scandito non soltanto i secondi, i minuti, le ore, i giorni della nostra vita da cittadini, ma ci ha anche accompagnati proprio nella crescita. Questo era il luogo del passeggio, dello struscio, ma è anche un simbolo perché far ripartire le lancette di questo orologio significa accompagnare la ripartenza che sta vivendo la nostra città e io per questo sono grato al Rotary Club, che con la consueta sensibilità è attento a pezzi della nostra città. È successo in Piazza Nove Martiri, come la fontana di Via Forte Braccio, ma in generale tutte le attività che fanno quotidianamente per la città e nei confronti di coloro che hanno più bisogno.”