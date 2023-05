La Rugby L'Aquila domani contro il Messina rugby al Fattori

Ultima partita della stagione della Rugby L’Aquila allo stadio Tommaso Fattori, domenica alle ore 11.30, contro il Messina rugby, valevole per il girone 4 del campionato nazionale di serie B.

La compagine neroverde è reduce dalla sconfitta, seppure a testa alta, contro la Rugby Roma, che proprio al Fattori ha centrato la qualificazione alla serie A. La società guidata da Mauro Scopano, amministratore dell’Aterno gas & power, invita i tanti supporter a riempire ancora una volta lo stadio: anche in virtù dell’orario anticipato della gara, nella Casa del Rugby, il terzo tempo sarà aperto a tutti i sostenitori, con pranzo a disposizione a base di arrosticini di pecora e panini con la porchetta.Sponsor della gara saranno ancora una volta i Supermercati Tigre dell'Aquila.

Spiega l’head coach Massimo Di Marco:

"Siamo concentrati su un vero, solo obiettivo: far sì che alcune cose ci riescano meglio di quello che avviene ora, a prescindere dall'avversario che ci troviamo davanti. E domani vogliamo lasciare i nostri nostri tifosi nell'ultima partita casalinga, con un bel ricordo. Domenica scorsa contro la Rugby Roma, abbiamo ripetuto errori strategici, su cui dobbiamo lavorare, ma rispetto all'andata è stata una partita molto più equilibrata. Noi a livello individuale ci battiamo sempre e comunque, ma con squadre di un alto spessore non può bastare, occorre essere consistenti a livello di gruppo, e occorre saper gestire la pressione. Tutte indicazioni importanti, per le ultime due partite, e soprattutto per impostare al meglio la prossima stagione".

Questo l'elenco dei convocati: Alfonsetti Simone, Antonelli, Bologna, Breglia, Capocaccia, Centi, D’Antonio, Daniele, Di Febo, Di Marco, Fiore, Iezzi, Lepidi, Niro, Petrolati, Pietrinferni, Pupi, Rosone, Sacco, Sebastiani, Suarez e Tasca.

Questa la classifica: Rugby Roma Olimpic Club 1930 68 punti, già promosso in serie A, Polisportiva Paganica Rugby Asd 51, Unione Rugby Capitolina 50, Frascati Rugby Club 2015 47, Cus Catania Rugby 46, La Rugby L'Aquila 45, Us Rugby Benevento 32, Us Roma Rugby 30, Messina Rugby 2016 28 e Arechi Rugby 1 punto.