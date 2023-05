“Mattei, l’incastro imperfetto” conclude la stagione del Teatro OFF

La quinta stagione di prosa indipendente del Teatro OFF di Avezzano si avvicina con successo alla conclusione. L’ultimo spettacolo del cartellone 2022/23, in scena il 19 maggio (ore 21) sul palco del Castello Orsini del capoluogo marsicano, sarà “Mattei, l’incastro imperfetto”, prodotto dal Teatro Stabile d’Abruzzo in collaborazione con Teatranti Tra Tanti, scritto e diretto da Alessandro Martorelli, direttore artistico della stagione OFF, e con le musiche di Giuseppe Morgante e la scenografia curata da Mardin Nazad e Edoardo Gaudieri.

In scena, oltre ad Alessandro Martorelli, Antonio Pellegrini, Alberto Santucci e Alessandro Scafati, che nei panni di Enrico Mattei e dei compagni del suo ultimo volo, proveranno a ricostruire il tragico epilogo che li ha coinvolti nell’ottobre del 1962.

“Volevo che la storia di Enrico Mattei fosse raccontata da lui stesso, in modo genuino e diretto, portando alla luce più l’uomo Enrico, che l’imprenditore Mattei – sottolinea Martorelli - E volevo inoltre che fosse lui stesso, insieme ai suoi sfortunati compagni di quell’ultimo volo, ad indagare per tentare di scoprire chi, e soprattutto perché, aveva interesse ad eliminare il capo dell’Eni."

Lo spettacolo, forte del successo al Teatro comunale di Civitella Roveto e dell’intensa partecipazione alle matinée con i ragazzi delle scuole di Avezzano, è realizzato anche con il supporto del GAL Marsica: tra i sostenitori del progetto teatrale si ricorda lo storico membro dell’ente, recentemente scomparso, Augusto Cicchinelli, che aveva creduto fortemente nella messa in scena della storia incentrata sull’imprenditore abruzzese famoso in tutto il mondo.