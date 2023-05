Torna il tradizionale Concerto per S.Bernardino giunto alla X edizione

Il tradizionale concerto che l'Orchestra da Camera Aquilana diretta dal m° Carmine Gaudieri esegue in onore di San Bernardino, Compatrono della città di L'Aquila, quest’anno giunge alla x edizione.

Avrà luogo il 14 maggio 2023 alle ore 21:00 all'interno della Basilica del dicato al Santo di Siena, dopo la messa.

L'ambizione è quella di mettere su un concerto di musica sacra come momento di elevazione spirituale per sottolineare la solennità dell’evento religioso.

Quest’anno vi sarà per l’occasione anche la partecipazione della Corale 99 dell’Aquila. La manifestazione prevede quindi l'esibizione dell’Orchestra da Camera Aquilana con un programma di musica barocca che comprende la sinfonia in La magg.di G.Tartini, il concerto grosso op.6 n° 1 di G.F.Haendel e il Gloria di Vivaldi per soli,coro e Orchestra