Un corso gratuito per aspiranti operatori di Protezione Civile

In questo periodo storico, dopo una pandemia, con ancora vive le immagini dell'alluvione di Senigallia, dove PIVEC è stata presente con la colonna mobile della Regione Abruzzo e con un'alluvione in atto nell'Emilia Romagna, la figura del volontario di Protezione Civile è sempre più necessaria. Si ritiene di fondamentale importanza, quindi, che vi sia una conoscenza delle attività che le associazioni come PIVEC svolgono, attività che spaziano dal supporto operativo in vari ambiti, all'antincendio boschivo durante il periodo estivo ed agli interventi nelle emergenze di carattere Comunale, Regionale e Nazionale che purtroppo avvengono sempre più spesso.

Per questi motivi P.I.V.E.C. L'AQUILA ha organizzato per domenica 14 maggio, presso la propria sede sita a L'Aquila in via dei Loretucci n°5, Sant'Elia, un corso base per aspiranti operatori di protezione civile, a titolo gratuito ed aperto a tutti i cittadini che abbiano compiuto i 17 anni.

Il corso avrà una durata complessiva di circa otto ore, con inizio alle ore 09:00 e tratterà diverse tematiche, durante la mattinata verranno fornite nozioni teoriche sulla nascita del sistema nazionale di protezione civile, sulla sua struttura e sulle leggi che la regolano, per poi passare ad una parte più specifica entrando nel merito degli ambiti operativi d'intervento, i rischi per l'incolumità degli operatori, la conoscenza della catena organizzativa nonché della colonna mobile e le varie attrezzature che vengono utilizzate sugli interventi.

Nel pomeriggio invece ci sarà un approfondimento pratico relativamente alle attrezzature, ai mezzi, ai sistemi di telecomunicazione ed a tutto ciò che viene utilizzato nei contesti emergenziali (idrovore, torri faro, cisterne, ecc... ecc...). La giornata si concluderà con un test scritto ed orale per verificare quanto appreso durante la giornata di corso.

Chi volesse partecipare al corso può contattare i seguenti numeri di telefono Matteo 351.749.2585 - Iacopo 340.885.5734, oppure inviare una mail al seguente indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. entro e non oltre il 13 maggio, l'associazione resta raggiungibile comunque anche con i classici canali social, instagram e facebook.