Il vicepresidente Santangelo accoglie gli studenti Erasmus all'Emiciclo

Gli studenti del progetto Erasmus+ Italia-Turchia hanno visitato, questa mattina, la sede del Consiglio regionale, accompagnati dal vicepresidente Roberto Santangelo.

L'iniziativa, nata con l’obiettivo di potenziare la conoscenza della lingua inglese, ha coinvolto sei ragazzi e ragazze della scuola secondaria di primo grado di Scoppito, gemellati con altrettanti studenti provenienti dalla città turca di Polatli, nella provincia di Ankara.

“Culture che si incontrano e si confrontano - ha detto Santangelo - Le Istituzioni non possono che agevolare queste proposte e mettersi a disposizione per garantire la migliore accoglienza possibile”. I promotori dello scambio culturale sono stati i docenti dell’Istituto Comprensivo “Comenio” che, con i colleghi turchi, hanno concordato le azioni educative e definito l’organizzazione logistica. Lo scorso mese di marzo, per una settimana, erano stati gli alunni delle classi aquilane a volare nel paese asiatico, accolti dalle famiglie degli studenti turchi che li hanno ospitati.

“La collaborazione delle famiglie è la chiave per la buona riuscita del progetto” - ha spiegato il dirigente del ‘Comenio’, Gilberto Marimpietri. “Parliamo di giovani di 12 e 13 anni che hanno affrontato una esperienza così importante a duemila chilometri da casa. I genitori dei nostri studenti sono stati fantastici. In questi giorni stanno accogliendo nelle loro case questi ragazzi, facendo scoprire usi e tradizioni della nostra terra”.

Durante la mattinata in Consiglio regionale, gli studenti hanno visitato l’Aula consiliare, la biblioteca, il Giardino d’inverno, la Sala Ipogea e osservato le diverse opere d’arte presenti all’interno del Palazzo dell’Emiciclo. I prossimi giorni di permanenza nel capoluogo per il gruppo Erasmus prevedono la visita della città, una tappa sul Gran Sasso e infine al Comune di Tornimparte per una iniziativa di dialogo interculturale.