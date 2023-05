"L'Aquila in rosa": un ciclo di eventi in attesa del Giro d'Italia

L’Aquila si prepara a dare il benvenuto al Giro d’Italia, con l’atteso arrivo del prossimo 12 maggio a Campo Imperatore, con “L’Aquila in rosa”: una serie di eventi “diffusi” in città che avranno luogo il 10, 11, 12 e 14 maggio.

Gli eventi, che vanteranno la presenza della ginnasta abruzzese Fabrizia D’Ottavio come testimonial, sono stati presentati stamattina in conferenza stampa alla presenza del Sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, dell’Assessore alle Pari opportunità, Ersilia Lancia, del consigliere comunale con delega alle Politiche della montagna Luigi Faccia, oltre a rappresentanti di enti, istituzioni e associazioni che porteranno all’evento preparatorio del Giro le loro iniziative. Sport, prevenzione, arte e divertimento: questi i cardini su cui poggia l’iniziativa che precede e accompagna il passaggio del Giro d’Italia nella cornice delle montagne aquilane.

"Il traguardo di Campo Imperatore sarà uno dei più spettacolari della corsa rosa e in vista dell’arrivo sulla nostra montagna di una delle kermesse sportive più importanti al mondo abbiamo promosso un cartellone di appuntamenti per accompagnare sia la nostra comunità sia i tanti appassionati e i turisti che arriveranno appositamente per seguire l’appuntamento – ha commentato Biondi che, entrando più nello specifico, aggiunge: “Saranno distribuiti gadget, magliette e cappellini con la scritta ‘Vivi L’Aquila tutto l’anno’ proprio a voler sottolineare la capacità di questa terra di essere attrattiva in periodi e stagioni diversi nel corso dei mesi e delle stagioni”.

Spazio anche a salute e prevenzione, con la possibilità di effettuare lo screening contro il tumore al seno mediante ecografia mammaria e visita senologica gratuita su iniziativa di Salute donna onlus. Saranno presenti, inoltre, anche gli stand informativi della Asl 1 Avezzano Sulmona L’Aquila sui programmi gratuiti di screening per la prevenzione dei tumori di seno, utero e colon.

“Abbiamo voluto declinare il rosa del Giro su vari ambiti – ha detto l’Assessore Lancia - pensando che potesse diventare l’occasione per mettere insieme più realtà. Ci uniamo a questa festa di grandi numeri per promuovere l’importanza della prevenzione dopo un periodo difficile, quello della pandemia, durante il quale spesso è stata trascurata. Ci auguriamo di sensibilizzare tante donne e auspichiamo una grande partecipazione”. Sugli aspetti più tecnici della corsa, invece, si è soffermato il Consigliere Faccia, assicurando che “è tutto pronto. È stato fatto un grandissimo lavoro da parte della Provincia per liberare la strada che conduce Campo Imperatore. Anche il piazzale di arrivo è stato sgomberato dalla neve grazie all’intervento dei nostri operai. Sarà sicuramente una tappa che verrà ricordata, vedere muri di neve ai lati delle strade in una località montana del centrosud, in questa stagione, è un’esperienza unica”.