“L’inserimento del bambino con diabete nella scuola”: a Francavilla un convegno su salute, scuola e sport

Sabato 6 maggio si è svolto, allo Sporting Villa Maria Hotel di Francavilla al mare, un convegno sull’inserimento dei bambini con diabete nelle scuole.

L’evento, organizzato dal Servizio regionale di Diabetologia pediatrica della ASL 2 Abruzzo e diretto dal dottor Stefano Tumini, ha ricevuto il patrocinio del Ministero della Salute, del Consiglio Regionale dell'Abruzzo e dell’Assessorato Regionale alla Sanità e ha visto la partecipazione di numerosi esperti a livello nazionale.

Presente al convegno anche la Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Regione Abruzzo Maria Concetta Falivene che, in merito, ha espresso la sua soddisfazione spiegando come, grazie al dottor Tumini, “il Tavolo di lavoro abbia affrontato la materia sotto il punto di vista dell’epidemiologia del diabete in Abruzzo, dell’impatto dei nuovi farmaci per la cura dell’ipoglicemia, delle nuove tecnologie applicate al diabete e la loro influenza sull’interazione tra scuola, famiglia, alunno e team di cura, oltre ad alcune tematiche emergenti quali la divulgazione audiovisiva al servizio del diabete infantile, gli aspetti relativi allo stress degli insegnanti, alla prevenzione del bullismo anche con ricorso alla ‘peer education’, e non ultimo gli aspetti normativi e medico-legali".

Argomento cardine dell’incontro è stato quello della formazione del personale scolastico il cui auspicabile potenziamento, come sottolineato dalla Garante e da Tumini, “si associa a un necessario miglioramento della qualità di vita delle famiglie e del controllo metabolico degli alunni con diabete, in conseguenza dell’efficace prevenzione delle ipoglicemie e del controllo glicemico durante l’orario scolastico che, come è noto, rappresenta il 20 per cento della giornata del piccolo alunno”.

“È evidente – specifica il dottore – come un’incompleta conoscenza del diabete infantile comprometta la possibilità per gli insegnanti di poter svolgere la propria funzione di educatori, in assenza di paure e stress”. Sullo stesso tema si esprime ancora Falivene, che sottolinea come “un inserimento scolastico efficiente dell’alunno con diabete permette, inoltre, anche la prevenzione di forme di bullismo di cui sono spesso oggetto i bimbi e i ragazzi affetti da patologie croniche”.

Altro tema centrale del convegno è stato quello delle modalità di fornitura del materiale sanitario alle famiglie che ne necessitano, ingranaggio questo che sarà semplificato a breve. La Regione Abruzzo si è mostrata molto attenta alle fragilità e ai bisogni delle persone coinvolte anche mediante una proposta di legge nazionale, firmata dalla consigliera Sabrina Bocchino ed il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, che agevolerà l’ingresso al lavoro dei genitori di bambini diversamente abili. La dottoressa Teresa Ciociola, assistente sociale, ha espresso la necessità di porre al centro i ragazzi “attraverso il superamento dei limiti imposti dalle competenze e dalle paure di chi è chiamato a prestare cure in ottica di rete a vantaggio delle famiglie, che si tratti di scuola o sport, tutti insieme per rimuovere le barriere”.