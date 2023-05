Il Consiglio regionale celebra la giornata mondiale della Croce Rossa

Il Consiglio regionale abruzzese rinnova il legame con la Croce Rossa Italiana, celebrandone la giornata mondiale con la consegna della bandiera ai vertici istituzionali dell’Assemblea Legislativa.

Quest’anno è stato il vicepresidente Roberto Santangelo a celebrare il rito, ricevendo il vessillo crociato dalle mani della vicepresidente regionale CRI, Maria Mucciante, affiancata dal segretario regionale, Giovanni Ceccaroni, dal presidente del comitato dell’Aquila, Marco Antonucci e dalla vice-ispettrice del corpo infermiere volontarie, Giuliana Ianni. La bandiera rimarrà esposta in Consiglio, accanto a quelle dell’Italia, dell’Europa e dell’Abruzzo.

“Non è scontato dedicare tempo gratuito e volontario agli altri - ha dichiarato Santangelo - Viviamo in un tempo troppo social e meno sociale e presidi di solidarietà capillari sul territorio, professionali e di così lunga tradizione, sono fondamentali per coinvolgere i giovani e fornire servizi importantissimi a sostegno delle famiglie e delle marginalità”.

Per i prossimi giorni il colonnato di Palazzo dell’Emiciclo sarà illuminato di rosso, in omaggio ai circa 150mila volontari della Croce Rossa impegnati in Abruzzo.

Nel 2022, grazie al progetto “Officine della Salute”, operativo anche in Abruzzo, sono state supportate, a livello nazionale, quasi 3.800 persone e garantito gratuitamente più di 5.500 visite mediche, di cui 4.107 specialistiche, alle persone più fragili. Alcuni eventi nazionali caratterizzeranno l’intera settimana CRI come le Gare di Diritto Internazionale Umanitario, rivolte agli studenti delle scuole superiori che si svolgeranno il 13 e il 14 maggio a Roma; a rappresentare l’Abruzzo, gli alunni del Liceo Statale G. Marconi di Pescara che ha vinto la fase regionale tenutasi lo scorso 14 aprile